전현무, 순직 경찰관 사인 부적절 발언 사과…"무거운 책임 느껴"

방송인 전현무 측이 디즈니+ '운명전쟁49'에서 순직 경찰관의 사인을 언급하는 과정에서 부적절한 표현을 사용한 것에 대해 사과했다.



23일 저녁 전현무의 소속사 SM C&C는 공식 보도자료를 내고 사과의 뜻을 전했다.



소속사 측은 "'운명전쟁49' 방송에서 언급된 모든 고인분들의 삶과 노고를 깊이 추모하며, 유가족분들께 삼가 위로의 말씀을 전한다"라며 "해당 방송에서 사용된 일부 표현으로 인해 고인과 유가족분들께 상처를 드린 점에 대해 무거운 책임을 느끼고 있다. 어떠한 맥락이 있었더라도, 고인을 언급하는 자리에서 더욱 신중했어야 했다"라고 했다.



이어 "전현무는 출연자의 발언을 정리하는 과정에서 일부 단어를 그대로 언급했고, 표현의 적절성을 충분히 살피지 못했다. 그로 인해 고인에 대한 예를 다하지 못한 점을 무겁게 받아들이고 있다"며 "고인과 유가족분들께 진심으로 사과드린다. 아울러 방송을 시청하시며 불편함을 느끼셨을 모든 분들께도 죄송하다는 말씀드린다"라고 고개를 숙였다.



그러면서 "보다 엄격한 기준과 책임감을 갖도록 내부적으로 점검하고 재발 방지에 만전을 기하겠다. 다시 한번 깊이 사과드린다"라고 거듭 사과의 뜻을 표현했다.



'운명전쟁49'는 49인의 운명술사들이 모여 다양한 미션을 통해 자신의 능력을 시험하는 서바이벌 예능 프로그램이다. 지난 11일 공개된 회차에서는 출연자들이 고인의 정보를 단서로 사망 원인을 맞히는 미션이 진행됐는데, 2004년 강력 사건 피의자를 검거하는 과정에서 흉기에 찔려 순직한 경찰관의 사연이 등장했다.



이 과정에서 한 무속인은 "흔히 칼 맞는 걸 '칼빵'이라고 하지 않느냐. 칼 맞는 것도 보인다"라고 사인을 추정했는데, 이에 MC 전현무는 "제복 입은 분이 칼빵이다. 너무 직접적"이라고 말했다.



이후 해당 장면을 두고 시청자 사이에선 순직 경찰관을 두고 부적절한 표현을 사용했다는 비판이 쏟아졌다. 급기야 전국경찰직장협의회는 입장문을 내고 "범인 검거 중 순직한 공무원의 희생을 '칼빵'이라는 저속한 은어로 비하하고, 이를 유희의 소재로 삼은 출연진과 제작진의 몰상식한 행태에 깊은 분노와 참담함을 표한다"라며 분노를 표현하기도 했다.



