쿠팡 대표 7시간 증언…트럼프 "장난치면 더 높은 관세"

<앵커>



쿠팡의 로저스 임시대표가 미국 의회 비공개 증언에 출석했습니다. 증언은 7시간 정도 진행됐는데, 쿠팡은 의회 증언을 초래한 한국에서의 상황을 유감스럽게 생각한다고 말했습니다. 트럼프 대통령은 대법원의 상호관세 위법 판결로 장난을 치려 한다면 더 높은 관세를 부과할 거라고 경고했습니다.



워싱턴 김용태 특파원이 보도합니다.



<기자>



미국 하원 법사위 회의실에 로저스 쿠팡 임시대표가 도착했습니다.



쿠팡 관련 비공개 증언에 참석하기 위해서입니다.



로저스 대표는 한국 기자들 질문에 답을 하지 않은 채 회의실로 들어갔습니다.



[오늘 설명할 내용은 무엇입니까? 한국 국민과 소비자에게 할 말 없습니까?]



비공개 증언은 7시간 정도 진행됐는데 로저스 대표는 퇴장할 때로 아무런 말을 하지 않았습니다.



[위원회가 뭘 물어봤습니까? 뭐라고 답하셨나요? 한국이 정말로 차별을 했다고 생각하십니까?]



앞서 미 공화당 법사위 측은 한국 정부가 미국 기업인 쿠팡을 표적 공격해 왔다며 쿠팡 측의 출석을 요구했습니다.



쿠팡은 의회 증언을 초래한 한국에서의 상황을 유감스럽게 생각한다는 공식 입장을 내놨습니다.



대법원의 상호관세 위법 판결 이후 미국이 외국의 차별적 행동에 대응하는 무역법 301조를 관세 부과 대체 수단으로 꺼내 든 상황이어서 이번 비공개 증언이 더 주목받고 있습니다.



트럼프 대통령은 어떤 나라든 대법원의 결정으로 장난을 치려 한다면 더 높은 관세와 나쁜 결과를 마주하게 될 것이라고 경고했습니다.



기존 무역 합의를 지키지 않을 경우 보복하겠다고 공언한 셈입니다.



트럼프 대통령은 관세와 이민 정책 등 핵심 과제를 내일 국정연설에서 구체적으로 밝힐 계획입니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : 내일 밤에 연설할 예정입니다. 여러분은 잘 듣게 될 것입니다. 꽤 긴 연설이 될 겁니다.]



미국 의회에서 열리는 트럼프 2기 첫 국정연설은 한국 시간 내일 오전 11시 시작될 예정입니다.



(영상취재 : 오정식·박은하, 영상편집 : 채철호)