뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

D램 50%·호박 41% 급등…1월 생산자물가지수, 5개월 연속 상승

정성진 기자
작성 2026.02.24 09:49 조회수
D램 50%·호박 41% 급등…1월 생산자물가지수, 5개월 연속 상승
반도체·농산물·금융서비스를 중심으로 지난달 생산자물가가 또 올랐습니다.

오늘(24일) 한국은행에 따르면 올해 1월 생산자물가지수는 지난해 12월 121.76보다 0.6% 높은 122.50(2020년 수준 100)으로 집계됐습니다.

지난해 9월 이후 5개월 연속 오름세입니다.

전월 대비 등락률을 품목별로 보면 농산물·축산물을 포함한 농림수산품이 0.7% 상승했고, 공산품 중 반도체가 포함된 컴퓨터·전자·광학기기가 1.8%, 1차 금속제품 3.0% 상승하며 생산자물가를 끌어올렸습니다.

서비스업의 경우 금융·보험이 4.7% 오르며 물가가 상승했습니다.

세부 품목에서는 호박 41.4%·쇠고기 6.8%·D램 49.5%· 플래시메모리 9.9%·위탁매매 수수료 15.2% 급등했습니다.

반대로 냉동 오징어는 19.8% 급락했고, 경유는 5.1%, 휘발유는 6.0% 떨어졌습니다.

수입품까지 포함해 가격 변동을 측정한 국내 공급물가지수도 전월보다 0.3% 높아졌습니다.

원재료는 0.8% 낮아졌지만, 중간재가 0.6% 올랐습니다.

국내 출하에 수출품까지 더한 1월 총산출물가지수 역시 1.3% 높아졌습니다.

농림수산품 0.7%·공산품 1.8%씩 오르며, 상승을 주도했습니다.

이문희 한은 물가통계팀장은 "1월 생산자물가 상승은 주로 반도체·1차금속 등 중간재 물가에 영향을 받았다"며 "다만 소비재의 경우 8개월 만에 하락한 만큼 향후 소비자물가 영향은 지켜봐야 한다"고 설명했습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
정성진 기자 사진
정성진 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지