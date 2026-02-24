D램 50%·호박 41% 급등…1월 생산자물가지수, 5개월 연속 상승

반도체·농산물·금융서비스를 중심으로 지난달 생산자물가가 또 올랐습니다.



오늘(24일) 한국은행에 따르면 올해 1월 생산자물가지수는 지난해 12월 121.76보다 0.6% 높은 122.50(2020년 수준 100)으로 집계됐습니다.



지난해 9월 이후 5개월 연속 오름세입니다.



전월 대비 등락률을 품목별로 보면 농산물·축산물을 포함한 농림수산품이 0.7% 상승했고, 공산품 중 반도체가 포함된 컴퓨터·전자·광학기기가 1.8%, 1차 금속제품 3.0% 상승하며 생산자물가를 끌어올렸습니다.



서비스업의 경우 금융·보험이 4.7% 오르며 물가가 상승했습니다.



세부 품목에서는 호박 41.4%·쇠고기 6.8%·D램 49.5%· 플래시메모리 9.9%·위탁매매 수수료 15.2% 급등했습니다.



반대로 냉동 오징어는 19.8% 급락했고, 경유는 5.1%, 휘발유는 6.0% 떨어졌습니다.



수입품까지 포함해 가격 변동을 측정한 국내 공급물가지수도 전월보다 0.3% 높아졌습니다.



원재료는 0.8% 낮아졌지만, 중간재가 0.6% 올랐습니다.



국내 출하에 수출품까지 더한 1월 총산출물가지수 역시 1.3% 높아졌습니다.



농림수산품 0.7%·공산품 1.8%씩 오르며, 상승을 주도했습니다.



이문희 한은 물가통계팀장은 "1월 생산자물가 상승은 주로 반도체·1차금속 등 중간재 물가에 영향을 받았다"며 "다만 소비재의 경우 8개월 만에 하락한 만큼 향후 소비자물가 영향은 지켜봐야 한다"고 설명했습니다.