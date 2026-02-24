미국인 55% "트럼프, 잘못된 방향으로 국정 운영"

▲ 트럼프 반대 시위

미국인 절반 이상은 도널드 트럼프 대통령이 국가를 잘못된 방향으로 이끌고 있다고 평가하는 것으로 나타났습니다.미국 공영라디오 NPR이 23일(현지시간) 공개한 여론조사에 따르면 응답자의 55%는 '트럼프 대통령이 미국을 더 나쁜 방향으로 변화시키고 있다'고 답했습니다.이는 1기 집권 초 같은 시점과 비교해 13% 포인트 상승한 수치입니다.응답자의 60%는 미국이 1년 전에 비해 나빠졌다고 답했고, 53%는 트럼프 대통령의 정책이 자신에게 부정적인 영향을 미쳤다고 답했습니다.다만 지지 정당별로 트럼프 대통령의 국정운영에 대한 인식차가 극명한 것으로 나타났습니다.민주당 지지층의 90%가 '1년 전보다 미국이 더 나빠졌다'고 답했지만, 공화당 지지층의 82%는 '상황이 개선됐다'고 답했습니다.이와 함께 미국의 민주주의가 심각하게 위협받고 있다고 답한 응답자는 78%에 달했습니다.민주주의에 대한 위기감은 지지 정당을 막론하고 전반적으로 높게 나타났습니다.민주당 당원의 91%, 무당층의 80%, 공화당원의 61%가 민주주의의 미래에 심각한 위협을 느낀다고 답했습니다.또한 응답자의 68%는 대통령과 의회, 사법부 간 견제와 균형 시스템이 제대로 작동하지 않는다고 답했습니다.삼권 분립 제도에 대한 불안감을 표시한 응답은 1년 전보다 12%포인트 늘었습니다.이번 여론조사는 NPR과 PBS, 여론조사기관 마리스트가 지난달 27∼30일 미국 성인 1천462명을 대상으로 실시했습니다.