조세호, 조폭 연루설 직접 반박…"지금까지도 안부 묻고 식사하는 지인"

방송인 조세호가 이른바 '조폭 연루설'에 대해 직접 입을 열었다. 그는 "금품을 받은 적도, 사업적으로 연루된 사실도 전혀 없다"며 기존 의혹을 재차 부인했다.



22일 공개된 넷플릭스 예능 '도라이버4: 더 라이벌'에서는 메인 보컬 쟁탈전을 펼치는 멤버들의 모습이 그려졌다. 이날 조세호는 '조째즈'로 분장해 무대에 올랐고, 멤버들은 최근 불거진 논란을 언급했다.



주우재는 "일이 줄어드니까 노래가 는다"며 간접적으로 의혹을 언급하자 조세호는 "이거 하나에 매진하고 있다"고 받아치며 웃어 넘겼다. 이어 그는 "아내와 시간을 보내고 있고, 이런저런 취미도 갖고 있다. 일주일에 8일 정도 박인석 PD와 통화했다. 아내가 오해할 정도였다"고 근황을 전했다.



이후 조세호는 "염려 끼쳐 죄송하다. 관계에 있어 부주의했던 것 같다"며 고개를 숙였다. 그러면서 "신인 때부터 지방 행사나 결혼식 사회를 많이 보러 다니면서 알게 된 지인"이라며 "지금까지도 가끔 안부 묻고 식사하는 관계, 그 이상도 이하도 아니다"라고 강조했다.



이어 "금품을 받은 적 없고, 금전적으로나 사업적으로 연루된 건 전혀 없다"고 선을 그었다. 또 "사진이 공개되면서 많은 분들이 놀라셨을 것 같다. 불편함과 실망을 느끼셨을 것 같아 '1박2일'과 '유 퀴즈 온 더 블럭' 하차가 맞다고 판단했다"고 설명했다.



주우재는 "'도라이버' 출연은 복귀가 아니다. 원래 정해진 일정대로 촬영한 것"이라고 부연했다. 조세호 역시 "복귀라고 생각하지 않는다. 지금도 반성하고 있고 앞으로 더 조심하겠다"며 "이 공간에서 제 역할을 다한다면 그 또한 책임이라고 생각한다"고 밝혔다.



앞서 조세호는 온라인상에서 '조폭과 함께 찍은 사진'이라는 내용으로 특정 인물과 함께 찍은 사진이 확산되며 조폭 연루 의혹에 휘말렸다. 특히 조세호가 조폭이 운영하는 상품이나 가게를 홍보했다는 의혹이 제기되기도 했다. 조세호는 "금전적인 대가가 없었다"고 강조하면서도 출연 중이던 예능 프로그램 '1박2일'과 '유 퀴즈 온 더 블럭'에서 하차했다.



(SBS연예뉴스 강경윤 기자)