일본 언론 "한국 아이돌 출신 프로듀서 사이먼, 마약 혐의 체포"

한국 아이돌 출신 프로듀서가 일본에서 마약 단속법 위반 혐의로 체포됐다.



23일 일본 TBS TV 등 현지 매체에 따르면 7인조 걸그룹 XG의 총괄 프로듀서 사이먼 준호 사카이(39·한국명 박준호)가 이날 새벽 일본 아이치현 나고야의 한 호텔 객실에서 코카인 및 대마초 소지 혐의로 현행범 체포됐다. 함께 있던 에이벡스 엔터테인먼트 직원 2명과 관계자 1명 등 총 4명도 같은 혐의로 체포된 것으로 전해졌다.



현지 보도에 따르면 경찰은 지난해 3월 이들이 마약을 사용하고 있다는 익명 제보를 받고 수사를 진행해 왔으며, 체포 당시 객실에서는 코카인 4봉지와 대마 1봉지가 발견된 것으로 알려졌다. 경찰은 마약 입수 경로 등 구체적인 경위를 조사 중이다.



사이먼은 보이그룹 달마시안 출신으로, 이후 프로듀서로 전향해 2018년 기획사 XGALX를 설립했다. XGALX는 일본 대형 엔터테인먼트사 에이벡스(Avex) 그룹의 자회사로, 걸그룹 XG와 챈들러가 소속돼 있다. XG는 현재 두 번째 월드투어를 진행 중이며, 사이먼은 22일 나고야 공연에 참석한 뒤 호텔에 머물던 중 체포된 것으로 알려졌다.



후속 언론 보도에 따르면 사이먼과 함께 체포된 인물 중에는 가수 겸 프로듀서 챈슬러(39·김정승)도 포함된 것으로 전해졌다.



챈슬러는 버클리 음대 출신 싱어송라이터로, 과거 원웨이 및 이단옆차기 멤버로 활동했으며 최근에는 XGALX 소속 아티스트로 활동해왔다. 그는 지난해 10월 득녀 소식을 전한 바 있다.



이와 관련해 XGALX 측은 일본 언론에 "현지에서 발생한 일이라 사실 관계를 확인 중"이라는 입장을 밝혔다.



(SBS연예뉴스 강경윤 기자)