집값 상승 기대 석 달 만에 하락 전환…3년 7개월 만 최대 폭 하락

▲ 22일 서울 강남구 한 부동산중개업소에 급매, 초급매 등 아파트 매매 물건이 표시돼 있다.

정부의 잇따른 부동산 대책에 소비자들의 집값 상승 기대가 3년 7개월 만에 가장 큰 폭으로 떨어졌습니다.한국은행이 오늘(24일) 발표한 '소비자동향조사' 결과에 따르면 2월 주택가격전망지수는 108로 지난달보다 16포인트 하락했습니다.지수는 지난해 12월 121, 1월 124 등 2개월간 소폭 상승하다가 석 달 만에 꺾였습니다.하락 폭은 시장 금리 상승 등으로 주택 가격이 하락 전환한 2022년 7월 16포인트 떨어진 이후 가장 컸습니다.주택가격전망지수는 현재와 비교한 1년 후 전망을 반영합니다.이 지수가 100을 웃돌면 집값 상승을 예상하는 소비자 비중이 하락을 예상하는 소비자보다 더 많다는 뜻입니다.이달 지수는 장기 평균인 107보다는 1포인트 높은 수준입니다.한은에 따르면 다주택자 양도소득세 중과 유예 종료 예고와 1·29 대책 등 정부의 부동산 대책으로 집값 하락 기대가 형성되고, 수도권을 중심으로 최근 집값 상승 폭이 둔화하면서 주택가격전망지수가 하락했습니다.이흥후 한은 경제통계1국 경제심리조사팀장은 "소비자들의 주택 가격 하락 기대가 실제 주택 시장 수급에 얼마나 오래, 어느 정도 영향을 미칠지 시장 상황을 지켜볼 필요가 있다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)