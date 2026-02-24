미국, 레바논 외교관에 대피령…이란 공습 임박했나

▲ 레바논 베이루트에서 레바논 국기가 마르 미카엘 지역 상공에서 흔들리고 있다.

미국 국무부가 레바논 주재 미국 대사관 직원들에게 철수령을 내렸습니다.도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 정권 교체를 목표로 한 대규모 군사 공격을 검토할 수 있다는 입장을 피력한 것으로 알려진 가운데 이란 공습이 임박한 것 아니냐는 관측이 제기되고 있습니다.AP통신 등 외신에 따르면 미 국무부는 23일(현지시간) 베이루트의 안보 상황을 이유로 현지 미국 대사관에 근무 중인 비필수 외교 인력과 가족들에게 레바논을 떠나도록 명령했다고 밝혔습니다.국무부 고위관계자는 "지속적으로 안보 환경을 평가하고 있으며 최근 검토 결과 필수 인력만 남기는 것이 현명하다고 판단했다"고 언급했습니다.이 관계자는 다만 "이번 조치는 우리 인력의 안전을 확보하는 동시에 미국 시민 지원 기능을 유지하기 위한 일시적 조치"라며 "필수 인력은 남아 대사관 운영을 계속한다"고 설명했습니다.가디언은 이번 조치로 30∼50명가량의 대사관 직원이 레바논을 떠난 것으로 추정된다고 전했습니다.미국이 이 같은 조치에 나선 것은 레바논이 그간 미국에 대한 이란의 보복 공격 표적이 돼온 곳이기 때문입니다.이란은 레바논 무장단체 헤즈볼라를 지원하며 영향력을 유지해왔고, 헤즈볼라는 1983년 베이루트 미 해병대 막사 폭탄 테러와 1984년 미 대사관 부속건물 폭탄 테러의 배후로 지목돼왔습니다.그 때문에 베이루트 주재 미국 대사관의 인력 조정은 이란을 대상으로 한 미국이나 이스라엘의 군사행동을 예측해볼 수 있는 지표로 여겨지고 있습니다.미국은 지난해 6월 이란 핵시설에 대한 군사 공격에 돌입하기 전에도 베이루트와 이라크 등 중동 지역 대사관에 유사한 철수령을 내린 바 있습니다.트럼프 대통령의 결심이 임박한 것 아니냐는 관측이 제기되는 이유입니다.실제 이란은 미국이 군사행동에 나설 경우 중동 내에 있는 미국 관련 시설을 보복 공격의 목표물로 삼겠다고 경고해왔습니다.앞서 뉴욕타임스(NYT)도 이란이 대리 세력을 동원해 테러 공격을 감행하는 방식으로 대응할 수 있다고 보도하기도 했습니다.미국은 아직 중동지역의 다른 대사관에는 철수령을 내리지 않았지만, 로이터에 따르면 시리아 북동부에 주둔 중이던 미군은 철수하고 있습니다.트럼프 행정부는 시리아 미군 철수는 이란 공격 가능성과는 관련이 없다고 부인하고 있지만 가디언은 이를 두고 이란의 보복 공격 가능성이 있는 지역에서의 또 다른 인력 조정 조치라고 평가했습니다.익명을 요구한 미국 국무부 고위 관계자는 마코 루비오 국무장관이 이번 주말 예정했던 이스라엘 방문을 연기할 수 있다고도 전했습니다.(사진=게티이미지코리아)