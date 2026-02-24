대치동 은마아파트 화재로 10대 여성 사망…1시간 만에 진화

▲ 화재 현장 모습

오늘(24일) 오전 6시 18분 서울 강남구 대치동 은마아파트에서 불이 났습니다.강남구와 소방 당국에 따르면 이 불로 10대 여성 1명이 숨졌고, 같은 집에 있던 2명이 얼굴에 화상을 입고 연기를 마시는 등 부상을 당해 구조됐습니다.윗층 주민 1명도 연기를 흡입해 호흡 곤란을 호소한 것으로 파악됐습니다.부상자들은 모두 생명에 지장은 없는 것으로 전해졌습니다.아파트 주민 70여 명은 스스로 대피했습니다.신고를 받고 출동한 소방 당국은 오전 6시 48분 불길을 잡은 뒤 화재 발생 1시간여 만인 7시 36분 불을 완전히 껐습니다.경찰과 소방 당국은 화재 원인과 정확한 피해 규모 등을 조사할 방침입니다.1979년 준공된 은마아파트는 1990년대 말부터 재건축 계획을 추진했으나 안전진단 미통과와 조합 내분 등으로 연달아 좌초되며 '강남 재건축의 상징'으로 꼽혔습니다.우여곡절 끝에 지난해 9월 정비계획안이 확정되며 2030년 49층 5천893세대 대단지로 재건축을 앞두고 있습니다.(사진=독자 제공, 연합뉴스)