캐나다 정부 "총기난사범 위험 알면서 왜 신고 안 했나"…오픈AI 소환

▲ 총기 난사 사건으로 9명이 숨진 캐나다 브리티시컬럼비아주 텀블러리지의 사망자 추모 공간에 한 여성이 방문해 조의를 표하고 있다.

캐나다 정부가 최근 캐나다 학교에서 벌어진 총기 난사 사건 피의자에 대한 사전 우려 사항을 신고하지 않은 오픈AI를 소환했다고 AP, 블룸버그통신이 23일(현지 시간) 보도했습니다.에반 솔로몬 AI부 장관은 오픈AI 안전 담당 고위팀을 24일 면담하기로 했다고 밝혔습니다.브리티시컬럼비아주 텀블러리지 학교의 총기 난사 사건 피의자 제시 반 루트셀라는 지난해 6월 수일에 걸쳐 챗GPT에 총기 폭력 관련 시나리오를 여러 차례 서술했고, 오픈AI 직원들은 당시 자동 검토 시스템이 전달한 이 대화를 확인했습니다.일부 직원들은 이 글이 현실에서의 잠재적 폭력 가능성을 보여준다며 법 집행기관에 이를 알려야 한다고 주장했지만, 오픈AI 측은 신고 대상을 판별하는 자체 기준에 미치지 못했다는 이유로 당국에 신고하지 않기로 했습니다.솔로몬 장관은 이와 같은 오픈AI의 내부 논의 과정에 대한 보도 내용과 관련해 "매우 우려스럽다"며 "(회사가) 적시에 법 집행기관에 연락하지 않았다"는 점을 시사한다고 지적했습니다.보도를 접하자마자 곧바로 오픈AI에 연락했다는 그는 "오픈AI가 자체 프로토콜과 단계적 대응 절차에 대해 어떤 입장을 밝힐지 지켜보겠다"고 말했습니다.그는 개인정보 보호와 온라인 유해 콘텐츠 관련 입법 작업을 진행 중이라며 "캐나다 국민의 안전을 보장하기 위해 가능한 모든 방법을 검토하고 있다"고 덧붙였습니다.루트셀라는 지난 10일 가족과 학교 학생들 등 8명을 살해하고 극단적 선택으로 사망했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)