미국 법원, '트럼프 기밀 불법 반출' 특검 보고서 공개 "영구 금지"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

이미지 확대하기

도널드 트럼프 미국 대통령이 첫 임기를 마친 뒤 백악관 기밀자료를 불법으로 반출했다는 혐의와 관련한 특검 수사 보고서에 대해 미 연방지방법원이 현지시간 23일 '영구 공개 금지'를 명령했습니다.플로리다 포트피어스 연방법원의 에일린 캐넌 판사는 이날 명령에서 해당 보고서의 공개가 트럼프 대통령과 그의 두 공동 피고인에 대해 "회복 불가능한 피해를 초래할 것"이라며 이같이 명령했다고 뉴욕타임스(NYT)와 로이터통신 등이 전했습니다.이 보고서는 잭 스미스 전 특검이 작성한 것으로, 스미스 전 특검은 트럼프 대통령을 2021년 1·6 의사당 폭동과 관련한 '대선 결과 뒤집기' 혐의와 대통령직에서 물러나면서 기밀문서를 불법으로 반출했다는 '기밀문서 유출' 혐의로 형사기소한 바 있습니다.트럼프가 '전직 대통령' 신분이던 지난 2023년 이뤄진 기소였습니다.트럼프 대통령은 두 사건 모두에 대해 무죄를 주장했으며, 트럼프 대통령이 2024년 대선에서 당선된 이후 두 사건 모두 공소가 철회됐습니다.현직 대통령 기소를 금지하는 법무부의 관행과 전직 대통령의 재임중 공(公)적 행위에 대해 형사상 면책특권을 폭넓게 인정하는 연방 대법원의 결정이 2024년 7월 나온 뒤의 일입니다.스미스 전 특검이 작성한 보고서 중 의사당 폭동 사건과 관련한 것은 지난해 1월 트럼프 대통령의 취임을 앞두고 공개됐는데, 당시 보고서에서 그는 "권력을 유지하기 위해 선거의 정당한 결과를 뒤집으려는 전례 없는 범죄적 시도"라며 기소 추진 사유를 밝혔습니다.이번에 또 다른 보고서에 대해 영구 비공개 명령을 내린 캐넌 판사는 트럼프 대통령이 임명했으며, 이 같은 결정은 정권을 불문하고 특검의 결과물이 대중에 공개됐던 전례에 비춰 "이례적이지만, 어쩌면 놀랍지 않은 조치"라고 NYT는 지적했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)