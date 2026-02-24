김정은 "자력갱생은 불변…그 어떤 정세도 전진 막을 수 없어"

▲ 김정은 북한 노동당 총비서

김정은 북한 노동당 총비서가 당 제9차대회 5일차 회의에서 자력갱생은 불변의 이념이라고 강조했습니다.조선중앙통신은 위임을 받은 조용원 당 비서가 앞서 진행된 당 중앙위 제9기 1차 전원회의 결정 내용을 당대회에 보고한 데 이어 "김정은 동지가 강령적 결론을 하셨다"고 보도했습니다.김 총비서는 "본 대회는 조성된 대내외형세 속에서 사회주의 전면적 발전 국면을 새로운 단계로 이행하기 위한 중대한 투쟁계획들과 문제들을 상정 토의"했으며 향후 "원칙적 요구와 투쟁노선, 전략전술들과 기본적 과제들이명백하게 제기"됐다고 말했습니다.그는 정치·조직·사상·규율·작풍건설 등앞서 제시한 '새시대 5대 당건설 노선'을 재차 강조한 데 이어 "새로 시작되는 5년의 투쟁도 역시 전적으로 주체 역량, 인민의 위대한 힘에 의거할 것"이라고 강조했습니다.그러면서 "이상과 목표, 전진속도는 부단히 변화 발전하지만 조선 혁명 고유의 이민위천, 일심단결, 자력갱생 이념은 불변"이며"그 어떤 도전도, 그 어떤 정세 변화도 우리의 전진을 지체시킬 수도 막을 수도 없다"고 밝혔습니다.당 대회는 군사와 대외 분야를 포함해당 중앙위 9기 목표와 계획을 연구 및 토의하고 그 결과를 결정서에 반영하기 위한절차에 들어갔다고 중앙통신은 전했습니다