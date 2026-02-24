경남 밀양 산불 진화율 51%…"날 밝는 대로 헬기 투입"

▲ 24일 산림당국이 경남 밀양시 삼랑진읍 검세리에서 전날부터 발생한 산불을 끄기 위해 야간 진화 작업을 하고 있다.

경남 밀양에서 발생한 산불이 이틀째 이어지고 있습니다.산림당국은 오늘(24일) 오전 5시 기준 밀양 산불 진화율은 51%라고 밝혔습니다.현재 총 화선은 5.8㎞로, 2.95㎞는 진화가 완료됐습니다.당국은 나머지 2.85㎞에 대해 진화인력 618명, 진화차량 159대를 투입해 민가 주변 확산 저지에 주력하고 있습니다.산불로 피해가 예상되는 면적인 산불영향구역은 124㏊로 확대됐습니다.건조한 기상 여건과 강풍 속에서 이번 산불이 발생한 데다 일몰을 앞둔 시간에 발생해 헬기 진화에 상당 시간 공백이 생기면서 산림당국이 밤사이 진화에 어려움을 겪었습니다.밤새 산불이 확산하면서 3개 마을 주민 및 요양병원 환자 등 184명이 삼랑진초등학교, 동양·배양마을회관 또는 자택으로 대피했습니다.당국은 날이 밝는 대로 산림헬기 31대를 동시 투입해 신속히 주불 진압에 나설 계획입니다.앞서 밀양 산불은 어제 오후 4시 10분쯤 삼랑진읍 검세리 한 야산에서 발생했습니다.소방당국은 연소 확대를 우려해 화재 발생 1시간 30여분 만인 오후 5시 40분쯤 국가소방동원령을 내렸습니다.(사진=산림청 제공, 연합뉴스)