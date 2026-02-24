뉴스
전국 곳곳 눈·비…'어는 비'에 도로 살얼음 주의

유영규 기자
작성 2026.02.24 06:44 조회수
전국 곳곳 눈·비…'어는 비'에 도로 살얼음 주의
화요일인 오늘(24일)은 전국이 대체로 흐린 가운데 오전부터 전국 대부분 지역에 비 또는 눈이 내리겠습니다.

수도권과 강원 내륙, 충청권, 전북은 밤까지 대부분 그치겠으나 나머지 지역에는 다음날까지 눈·비가 이어지는 곳이 있겠습니다.

제주도는 26일까지 비가 내리겠습니다.

25일까지 이틀간 예상 적설량은 경북 남서 내륙·경남 서부 내륙 3∼8㎝(많은 곳 10㎝ 이상), 강원 남부 산지, 충북, 전북 동부, 대구·경북(남서 내륙 제외) 1∼5㎝, 강원 중북부 산지·중남부 내륙, 충청권(충북 제외), 전남(지리산 부근), 1∼3㎝, 경기 남부, 강원 북부 내륙, 울산·경남 중부 내륙 1㎝ 안팎, 수도권(경기 남부 제외) 1㎝ 미만입니다.

같은 기간 예상 강수량은 제주도(26일까지) 20∼80㎜, 경남권 10∼40㎜, 광주·전남, 대구·경북 남부 5∼30㎜, 전북 5∼20㎜, 충청권, 경북 중북부 5∼10㎜, 강원 동해안·산지, 울릉도·독도 5㎜ 안팎, 강원 중남부 내륙 5㎜ 미만, 경기 남부, 강원 북부 내륙 1㎜ 안팎, 수도권(경기 남부 제외) 1㎜ 미만입니다.

비 또는 눈이 내리는 지역에서는 가시거리가 짧고 미끄러운 곳이 많겠으며, 내륙을 중심으로 어는 비(영하 온도인 지표에 비가 부딪쳐 얼어붙은 것)가 내려 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳이 많겠으니 안전에 유의해야 합니다.

오늘 오전 5시 현재 기온은 서울 1.2도, 인천 0.7도, 수원 1.9도, 춘천 -0.2도, 강릉 5.5도, 청주 1.0도, 대전 0.8도, 전주 2.4도, 광주 5.0도, 제주 9.6도, 대구 2.3도, 부산 6.0도, 울산 5.0도, 창원 6.1도 등입니다.

낮 기온은 2∼10도로 예보됐습니다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 '좋음'∼'보통' 수준을 보이겠습니다.

다만, 수도권·강원 영서는 상층 미세먼지의 영향으로 낮부터 늦은 밤까지 '나쁨'으로 예상됩니다.

유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
