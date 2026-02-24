뉴스
"양도세 중과 재개" 한 달…강남 상승세 꺾였다

이성훈 기자
<앵커>

다주택자에 대한 양도소득세 중과 재개 방침이 발표된 지 한 달이 지났습니다. 계속되는 압박 속에 아파트 매물은 늘고 서울 강남의 집값 상승세도 주춤하는 모습입니다.

이성훈 기자입니다.

<기자>

서울 강남구 대치동의 1천600여 세대 아파트 단지입니다.

지난 14일 다주택자가 내놓은 전용면적 84㎡ 아파트가 41억 9천만 원으로 매매 절차가 진행 중입니다.

현재 토지거래허가 심사 단계로, 직전 신고가와 비교하면 5억 원 이상 낮은 수준입니다.

[홍숙년/서울 강남구 공인중개사 : 다주택자도 있고 또 연세 드신 1주택자도 이제 좀 팔아야 되나 고민을 하고 계시면서 (호가를) 한 2~3억 정도 낮추기는 했고요.]

지난달 23일 이재명 대통령이 다주택자 양도세 중과 재개 방침을 밝힌 이후, 강남 3구와 용산구를 중심으로 매물이 크게 늘었습니다.

가격 상승폭도 눈에 띄게 줄었습니다.

지난주 강남구 아파트값은 전주 대비 0.01% 오르는 데 그쳤습니다.

한 달 전 상승률 0.2%와 비교하면 사실상 상승을 멈춘 상태입니다.

서초, 송파, 용산구 등 다른 주요지역도 상승폭이 크게 축소됐습니다.

차익 실현 매물에 보유세 부담을 느낀 매물까지 함께 나오면서 상승세가 꺾인 것입니다.

[권대중/한성대학교 경제부동산학과 석좌교수 : 보유세 인상에 대한 부담감 또는 장기 보유 특별공제 (축소)에 대한 부담감 때문에 가격이 지난해 많이 올랐기 때문에 1가구 1주택자들도 매물을 내놓는 경우가 있습니다.]

전문가들은 강남지역 집값이 당분간 조정받을 가능성이 크다고 전망합니다.

다만, 현금 여력이 있는 수요자도 일부 있어 조정 규모가 크지는 않을 것이라는 분석도 나오고 있습니다.

강남과 달리 15억 원 이하 아파트가 많은 서울 외곽 지역에서는 거래가 상대적으로 늘어날 수 있다는 관측이 나옵니다.

거래량 변화에 따라 지역별 집값 흐름도 엇갈릴 것으로 보입니다.

(영상취재 : 김세경, 영상편집 : 윤태호)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
