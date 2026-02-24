뉴스
'해리가 샐리를' 롭 라이너 감독 부부 살해혐의 아들, 무죄 주장

유영규 기자
작성 2026.02.24 05:26
'해리가 샐리를' 롭 라이너 감독 부부 살해혐의 아들, 무죄 주장
▲ 롭 라이너 할리우드 감독 부부를 살해한 혐의로 체포된 아들 닉 라이너가 23일(현지시간) 캘리포니아주 LA카운티 1심 주 법원에서 열린 기소인부절차에 출석했다.

'해리가 샐리를 만났을 때', '어 퓨 굿맨' 등 유명 할리우드 영화 연출자인 롭 라이너 감독 부부를 살해한 혐의로 체포된 아들 닉 라이너(32)가 무죄를 주장했습니다.

AP통신과 USA 투데이 등에 따르면 23일(현지시간) 닉 라이너는 캘리포니아주 LA카운티 1심 주 법원에서 열린 기소인부절차에 출석해 자기 부모에 대한 2건의 1급 살인 혐의를 부인했습니다.

기소인부절차는 판사가 피고인에게 유무죄 여부를 묻는 미국의 형사재판 절차로, 닉이 이 사건에 대해 무죄를 주장한 것은 이번이 처음입니다.

그는 이날 갈색 죄수복을 입고 머리를 삭발한 채 나타났으며, 신속한 재판 진행을 포기하겠느냐는 판사의 질문에 "네"라고 짧게 대답한 것을 제외하고는 거의 입을 열지 않았습니다.

네이선 호크먼 LA카운티 지방검사장(DA)은 이날 법원 밖에서 기자들과 만나 "사형이 선고될 수 있는 사건"이라며 "이 같은 점을 고려해 사형 구형 여부를 매우 심각하게 판단하려고 한다"고 덧붙였습니다.

이번 사건에 대한 예비 심리는 4월 29일 개최 예정입니다.

라이너 감독 부부와 아들 닉 라이너
닉은 지난해 12월 14일 LA 고급 주택가 브렌트우드에서 부모인 롭 라이너와 미셸 싱어 라이너를 흉기로 찔러 살해한 혐의로 체포됐습니다.

외신에 따르면 닉은 전날 TV쇼 진행자 코난 오브라이언의 자택에서 열린 크리스마스 파티에서 부모와 큰 소리로 다퉜던 것으로 알려졌습니다.

닉은 라이너 부부의 네 자녀 중 셋째로, 10대 시절 마약 중독으로 재활센터와 노숙 생활을 전전했습니다.

이후 약물 중독에서 회복한 뒤 성공한 배우와 마약 중독자 아들의 이야기를 담은 영화 '찰리'의 각본을 썼고, 아버지와 이를 공동 연출했습니다.

롭 라이너는 로맨틱 코미디 영화 '해리가 샐리를 만났을 때'(1989)를 비롯해 '사랑에 눈뜰 때'(1985), '스탠 바이 미'(1986), '프린세스 브라이드'(1987), '미저리'(1990), '어 퓨 굿맨'(1992), '대통령의 연인'(1995), '버킷 리스트: 죽기 전에 꼭 하고 싶은 것들'(2007) 등을 연출한 할리우드 유명 감독이었습니다.

함께 피살된 미셸 싱어는 사진작가 겸 프로듀서로, 두 사람은 '해리가 샐리를 만났을 때'에서 만났고, 36년간 결혼 생활을 유지해왔습니다.

(사진=게티이미지, AP, 연합뉴스)
