'칩플레이션 틈탔나'…매장서 GPU 훔쳐 달아난 40대 검거

▲ GPU 절도 당시 모습

컴퓨터 부품 판매점에서 고가의 컴퓨터 그래픽처리장치(GPU)를 훔쳐 달아난 40대가 하루 만에 경찰에 붙잡혔습니다.경기 평택경찰서는 특수절도 혐의로 A 씨를 검거했다고 어제(23일) 밝혔습니다.A 씨는 지난 22일 오전 5시 56분 평택시 청북읍의 컴퓨터 부품 판매점에 침입해 모두 합쳐 2천여만 원 상당의 GPU 3박스를 훔쳐 달아난 혐의를 받고 있습니다.그는 단단한 물체에 구멍을 뚫는 용도로 쓰는 해머 드릴을 이용해 피해업소의 문을 부순 뒤 안으로 들어가 순식간에 GPU를 절도해 도주했습니다.피해 신고를 받고 수사에 착수한 경찰은 사건 발생 하루 만인 23일 오후 4시 43분 충북 진천의 모텔에서 A 씨를 검거했습니다.일용직 근로자인 A 씨는 지인의 화물차를 빌려 평택으로 와 범행하고는 다시 진천으로 달아났던 것으로 전해졌습니다.A 씨는 훔친 GPU 3박스 중 2박스를 이미 팔아넘긴 상태였다고 경찰은 전했습니다.경찰은 A 씨의 휴대전화를 압수해 분석하는 동시에 그를 상대로 자세한 경위를 조사할 방침입니다.경찰 관계자는 "피의자는 추적을 따돌리기 위해 화물차를 피해업소 부근에 대놓고, CCTV가 없는 야산을 직접 넘어가 범행한 뒤 다시 같은 길을 되돌아와 차를 타고 달아났다"며 "장물이 어디로 팔려나갔는지 확인 중"이라고 말했습니다.한편 인공지능(AI) 붐에 따른 반도체 수요가 급증하면서 PC나 스마트폰 등의 전자제품 전반의 가격이 오르는 '칩플레이션' 상황을 틈탄 범죄가 서서히 고개를 들고 있습니다.앞서 수원시 영통구에서는 한 PC방에서 시가 1천500만 원 상당의 램(RAM) 50개를 절도한 20대가 검거되는 일도 있었습니다.