네팔 산악 고속도로서 300ｍ 아래 강으로 버스 추락…19명 사망

▲ 고속도로서 추락한 네팔 사고 버스

네팔 중부 산악지대 고속도로에서 40명 넘게 탄 버스가 강으로 추락해 19명이 숨졌습니다.23일(현지시간) AP 통신과 현지 온라인 매체 네팔프레스 등에 따르면 이날 오전 1시쯤 수도 카트만두에서 서쪽으로 80㎞가량 떨어진 다딩 지역 인근 산악지대 고속도로에서 버스가 산비탈을 따라 300ｍ 아래 강으로 추락했습니다.이 사고로 탑승자 40여 명 가운데 19명이 숨지고 25명이 다쳤다고 AP는 전했습니다.부상자에 포함된 중국 국적자 1명은 카트만두 국립외상센터로 옮겨져 치료받고 있습니다.현지 경찰은 사망자 명단에 24세 영국인 1명도 포함됐으며 지금까지 신원이 확인된 시신은 9구라고 밝혔습니다.사고가 난 버스는 22일 오후 서부 포카라에서 출발해 카트만두로 향하던 중이었습니다.현지 경찰은 버스 탑승자 등을 상대로 구체적인 사고 원인을 조사하고 있습니다.산악 지형이 대부분인 네팔에서는 도로가 좁은 데다 급회전 구간이 많아 차량 추락사고가 자주 일어납니다.2024년 8월 중부 타나훈 지역 고속도로에서 43명이 탑승한 관광버스가 150ｍ 아래 강으로 추락해 27명이 숨지고 16명이 다쳤습니다.앞서 2021년에도 서부 지역에서 버스가 협곡으로 추락해 28명이 사망하고 15명이 부상했습니다.(사진=네팔 매체 온라인카바르 홈페이지 캡처, 연합뉴스)