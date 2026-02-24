밀양 산불 이틀째 진화율 42%…620여 명 투입해 확산 저지 주력

▲ 24일 산림당국이 경남 밀양시 삼랑진읍 검세리에서 전날부터 발생한 산불을 끄기 위해 야간 진화 작업을 하고 있다.

경남 밀양에서 발생한 산불이 이틀째 기세를 이어가고 있습니다.오늘(24일) 산림당국에 따르면 오늘 오전 2시 기준 밀양 산불 진화율은 42%입니다.산불로 피해가 예상되는 면적인 산불영향구역은 같은 시간 기준 108㏊로 확대됐습니다.산불의 현재 총 화선은 5.4㎞입니다.2.3㎞는 진화가 완료됐고 나머지 3.1㎞에 대해서는 진화인력 621명, 진화장비 159대를 투입해 확산 저지에 주력하고 있습니다.건조한 기상 여건과 강풍 속에서 이번 산불이 발생한 데다 일몰을 앞둔 시간에 발생해 헬기 진화에 상당 시간 공백이 생기면서 산림당국이 밤사이 화마의 기세를 꺾지 못했습니다.밤새 산불이 확산하면서 3개 마을 주민 및 요양병원 환자 등 184명이 삼랑진초등학교, 동양·배양마을회관 또는 자택으로 대피했습니다.다행히 인명피해는 없는 것으로 파악됐습니다.산림당국은 오늘 일출과 동시에 산림헬기 31대를 동시 투입해 신속히 주불 진압에 나설 계획입니다.밀양 산불은 전날 오후 4시 10분 삼랑진읍 검세리 한 야산에서 발생했습니다.소방당국은 연소 확대를 우려해 화재 발생 1시간 30여 분 만인 오후 5시 39분 국가소방동원령을 내렸습니다.산림청은 오늘 0시를 기해 밀양 산불현장 통합지휘권자를 산림청장 직무대리로 변경하고 진화에 임하고 있습니다.산불 현장에는 오늘 오전 2시부로 산불 확산 대응 2단계가 발령됐습니다.산불 대응 2단계는 피해 면적이 100㏊ 이상이거나 평균 풍속이 초속 11ｍ 이상일 때, 진화에 걸리는 시간이 48시간 이상으로 예상될 때 등의 경우에 내려집니다.(사진=산림청 제공, 연합뉴스)