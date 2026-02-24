[날씨] 오늘 전국 눈·비…경상도 최대 10cm 폭설

오늘(23일) 전국에 비나 눈이 내리겠습니다.



특히 경상 내륙을 중심으로 많은 눈이 예상됩니다.



현재 제주에 비가 시작된 가운데 오전 중에 그 밖의 전국으로 확대되겠습니다.



강수는 오늘 밤이면 대부분 그치겠고 동해안 지역은 내일 아침까지 이어지는 곳이 있겠습니다.



예상 강수량 제주에 최고 80mm, 산불이 난 밀양과 함양에 10~40, 그 밖의 남부 지방에 5~30, 중부지방은 양이 대체로 적겠고요.



눈으로 내릴 경우 경상 서부 내륙을 중심으로 3에서 최고 10cm 이상의 습하고 많은 눈이 예상돼 피해 없도록 대비해 주셔야겠습니다.



현재 지표면 기온이 낮아 비로 내리더라도 도로가 미끄러울 수 있겠습니다.



출근길 안전운전 해주셔야겠습니다.



오늘 남부와 제주는 바람이 강하게 불겠고, 낮부터 수도권과 강원 영서 지역은 먼지 농도가 높게 나타나겠습니다.



현재 서울이 1.2도 한낮에 서울이 6도에 그치며 종일 쌀쌀하겠습니다.



내일 낮부터는 기온이 오르겠고요.



금요일 강원 영동과 남부 제주 지역에 또 한 차례 눈·비 소식이 나와 있습니다.



(박세림 기상캐스터)