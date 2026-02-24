뉴스
[모닝와이드] 오늘의 주요뉴스

1. 트럼프 "장난치면 더 높은 관세"…로저스 미 청문회 출석

트럼프 미국 대통령이 교역국들에게 미 대법원의 관세 판결로 장난을 치려고 한다면 더 높은 관세를 부과하겠다고 경고했습니다. 오늘(24일) 미 의회 청문회에 출석한 로저스 쿠팡 임시대표는 한국에게 차별적 대우를 받고 있다고 주장할 것으로 보입니다.

2. '엘리엇 소송' 정부 승소…"1,600억 원 배상 취소"

정부가 미국계 사모펀드 엘리엇과의 국제 투자 분쟁 소송에서 승소했습니다. 이번 판결이 확정되면 1천600억 원에 이르는 배상 책임을 면하게 됩니다.

3. '쟁점 법안' 줄줄이 상정…"필리버스터 맞대응"

민주당이 오늘 국회 본회의에서 이른바 '사법 개혁 3법'을 포함한 쟁점 법안들을 차례차례 처리할 전망입니다. 국민의힘은 무제한 토론, 필리버스터로 저지하겠다는 계획입니다.

4. 밀양 산불 밤샘 진화…'대응 2단계' 격상

어제 오후 경남 밀양에서 난 산불이 밤새 번지면서 산불 대응 2단계가 발령됐습니다. 건조한 날씨와 강한 바람 탓에 산림당국은 진화에 어려움을 겪고 있습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
