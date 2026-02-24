'엡스타인에 정보유출 의혹' 영국 전 주미대사 경찰에 체포

▲ 피터 맨덜슨 전 미국 주재 영국대사

영국 산업장관 재직 중에 미국 억만장자 성착취범 제프리 엡스타인에게 정부 내부 정보를 유출했다는 의혹을 받아온 피터 맨덜슨 전 미국 주재 영국대사가 현지시간 23일 경찰에 체포됐습니다.더타임스 등 영국 매체들에 따르면 맨덜슨은 캠든에 있는 자택에서 경찰에 체포됐습니다.런던경찰청은 실명을 거론하지 않은 채 윌트셔와 캠든 지역에 있는 두 장소를 수색하고 캠든에서 72세 남성을 공무상 부정행위 혐의로 체포했다고 설명했습니다.집권 노동당의 중견 정치인 피터 맨덜슨 전 산업장관은 지난해 키어 스타머 정부의 주미 대사를 지내던 중 공개된 엡스타인 파일에서 엡스타인과 과거 친분이 기존에 알려진 것보다 깊었던 것으로 드러나면서 경질됐습니다.최근 미 법무부가 추가 공개한 엡스타인 파일에서는 엡스타인으로부터 거액 수령, 정부 내부 정보 유출 등 부정행위를 저질렀다는 의혹이 제기되면서 영국 경찰의 수사가 시작됐습니다.특히 맨덜슨이 산업장관 재임기인 2009년 6월 고든 브라운 총리의 정책 보좌관이 작성한 금융위기 대응 세제·경제 정책안을 엡스타인에게 전달했다는 이메일, 2010년 5월 브라운 총리 사임 몇 시간 전에 엡스타인에게 이를 귀띔하는 듯한 것으로 보이는 이메일이 논란이 되고 있습니다.찰스 3세 국왕의 동생 앤드루 마운트배튼 윈저도 무역특사를 지내던 시절 엡스타인에게 기밀 정보를 유출한 혐의 등으로 지난 19일 경찰에 체포돼 조사를 받고 10여 시간 만에 석방됐습니다.(사진=AP, 연합뉴스)