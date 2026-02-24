트럼프, 재집권 후 첫 국정연설 예정…관세·이민정책 메시지 주목

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령이 집권 2기 첫 국정연설에서 내놓을 메시지에 전 세계의 이목이 몰리고 있습니다.트럼프 대통령의 국정연설은 현지시간 24일 밤 9시, 우리시간으로 내일(25일) 오전 11시 연방 상·하원 의원들이 모두 참석하는 의회 합동 회의에서 진행됩니다.국정연설은 미국 국정의 최고 책임자인 대통령이 예산과 국가 경제 상황을 설명하고 한 해 동안 추진할 주요 입법과제와 대내외 정책 방향을 알리는 행삽니다.작년 1월 취임한 트럼프 대통령은 같은 해 3월 4일 상·하원 합동회의에서 연설한 적은 있지만, 국정연설 단상에 서는 건 이번이 처음입니다.트럼프 대통령은 생중계되는 이번 연설을 통해 국정 현안과 관련한 자신의 의견을 밝힐 예정입니다.현재 트럼프 대통령은 집권 2기 출범 이후 13개월 사이에 가장 정치적으로 힘이 빠진 상탭니다.지난 20일 연방대법원의 관세 판결과 지난 1월 이민단속 요원에 의한 미국인 2명 피각 사망 등으로 불거진 결괍니다.특히 가장 주목되는 대목은 세계 각국에 영향을 미칠 관세 정책으로 트럼프 대통령은 대법원 판결을 맹비난하면서 상호관세의 대체 수단으로 무역법 122조에 근거한 '글로벌 관세' 10% 부과 포고령에 서명한 상탭니다.이는 24일 0시1분을 기해 발효되며, 트럼프 대통령은 이를 15%로 올리겠다고 공언한 상황입니다.또 무역법 301조와 무역확장법 232조를 동원, '불공정·차별적 무역관행'을 저지르는 특정 국가 또는 미국의 안보에 위협이 되는 특정 품목에 대한 관세 부과도 예고했습니다.트럼프 대통령은 국정연설에서도 강경 기조를 이어갈 것으로 보입니다.국정연설을 하루 앞둔 23일 "대법원의 터무니없는 결정으로 '장난을 치려'는" 국가는 "더 높은 관세를 마주하게 될 것"이라고 말했습니다.트럼프 대통령은 관세 정책과 함께 당면 현안인 이민 정책, 그리고 물가를 비롯한 '생활비 감당 능력' 이슈에 대한 언급도 빼놓지 않을 것으로 보입니다.올해 초 미네소타주에서 이민단속에 나선 연방요원의 총격에 미국 시민이 사망하는 사건이 잇따르는 등의 이유로 그의 이민 정책은 상당한 여론의 역풍을 맞고 있습니다.그러나 그의 핵심 지지층인 '마가'(MAGA·미국을 다시 위대하게) 진영을 비롯해 보수 성향 유권자들 사이에선 국경 통제와 불법이민 단속을 선호하는 목소리가 여전히 큽니다.외교·안보 분야에서는 북한, 이란, 우크라이나, 대만 등 군사적 긴장감이 고조된 지역이나 지정학적 요충지에 대한 언급이 있을지 주목됩니다.이들 가운데 미국과의 핵 협상이 진행 중인 이란을 향해선 트럼프 대통령이 지난 19일 군사 행동에 앞선 협상의 '시한'으로 '10~15일 후'를 거론한 바 있습니다.한편, 민주당 의원들은 트럼프 대통령의 연설 도중 퇴장하는 등의 방식으로 항의하거나 회의 참석 자체를 보이콧하는 방안을 고려하고 있습니다.이미 3차례의 크고 작은 '셧다운'(연방정부 기능 정지)과 '엡스타인 파일' 스캔들 등에서 트럼프 행정부와 맞서 온 민주당 입장에선 트럼프 대통령과의 대립 구도를 부각하는 게 중간선거에 유리하다고 판단할 가능성이 큽니다.WP·ABC 여론조사에서 트럼프 대통령의 국정 지지도는 39%를 기록, 두 기관이 트럼프 2기 행정부 들어 실시한 조사 중 가장 낮은 수치와 동률로 나타났습니다.(사진=AP, 연합뉴스)