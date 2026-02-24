독립운동가 사진까지 조롱…"한국 불매" 동남아 무슨 일

K팝 공연장에서 렌즈 크기가 큰 대포 카메라 흔히 볼 수 있잖아요. 그런데 이것 때문에 동남아 현지에서 한국 제품 이제 안 사겠다, 이런 얘기까지 나온다고요.



네, 발단은 최근 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열린 한국 밴드 데이식스의 공연이었습니다.



당시 공연장에는 말씀하신 망원렌즈, 이른바 대포 카메라 반입이 금지됐었는데 일부 한국 팬들이 이를 무시하고 반입하려다가 현지 보안요원들과 충돌한 것입니다.



이 장면이 영상과 사진으로 소셜미디어에 공유되면서 동남아 누리꾼들의 비판이 이어졌고, 여기에 한국 누리꾼들까지 가세하며 거친 설전이 벌어졌는데요.



상대 국가 여성을 비하하거나 한국의 독립운동가를 모욕하는 등 인종 차별과 도를 넘는 혐오 발언들이 쏟아지며 상황은 더욱 악화됐습니다.



동남아 현지 언론들은 이번 사안을 한국과 동남아 국가 간 온라인 갈등 사례로 소개하며 파장이 커지고 있다고 보도했는데요.



일부 동남아 누리꾼들은 한국 제품 불매 운동을 예고하기도 했습니다.



이 여파로 국내 온라인 커뮤니티에서는 동남아 여행을 취소해야 하는 것 아니냐는 글이 올라오기도 했지만, 대다수 누리꾼은 일부 온라인 공간의 혐오가 과장된 것이라며 현지 사회 전체 분위기로 확대 해석할 필요는 없다는 반응을 보이고 있습니다.



(화면출처 : 온라인 커뮤니티, 엑스(X))