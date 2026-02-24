쿠팡 대표, 미국 의회 출석…'한국 소비자에 할 말 있느냐' 질의에 침묵

▲ 해롤드 로저스 쿠팡 한국법인 임시 대표(가운데)가 23일(현지시간) 미국 워싱턴DC의 연방 하원 법사위 회의장에 비공개 증언을 하기 위해 들어가고 있다.

대규모 정보유출 사태로 논란이 되고 있는 한국 전자상거래 1위 기업 쿠팡의 해롤드 로저스 한국법인 임시 대표가 현지시간 23일 미국 연방 하원에 출석했습니다.로저스 대표는 이날 오전 워싱턴DC의 레이번 하원 빌딩내 하원 법사위 회의장에서 열린 비공개 회의에서 증언했습니다.이번 청문회는 법사위의 행정·규제개혁·반독점 소위원회 주관으로 열렸습니다.로저스 대표는 이날 청문회에 출석하면서 '오늘 무슨 이야기를 할 것인가', '한국 소비자들에게 할 말이 있느냐' 등의 취재진 질의에 아무 대답을 하지 않았습니다.앞서 공화당 소속 짐 조던 법사위원장과 스콧 피츠제럴드 행정·규제개혁·반독점 소위원장은 로저스 대표에게 보낸 소환장에서 "한국 정부가 미국 기업에 대한 차별적 대우와 불필요한 장벽 생성을 피하겠다는 내용으로 최근 트럼프 행정부와 맺은 무역 합의에도 불구하고 표적 공격을 계속해왔다"고 적은 바 있습니다.또 "한국 정부가 쿠팡을 표적으로 삼고 미국인 임원을 기소하려는 움직임은 최근 약속과 정면으로 배치된다"고 주장했습니다.로저스 대표 역시 청문회 성격의 이날 회의에서 한국 정부가 자신과 쿠팡을 차별하고 처벌을 시도해왔다는 점을 호소할 것으로 보입니다.미국 기업인 쿠팡은 미 의회를 상대로 대대적인 로비를 벌여왔으며, 이번 청문회 자체가 쿠팡을 엄호하고 한국 정부를 압박하기 위한 것이라는 정황이 나온 바 있습니다.현재 로저스 대표와 쿠팡은 정보유출 규모 축소 및 증거 인멸, 국회 청문회 위증, 산업재해 은폐 등 여러 의혹과 혐의로 경찰 수사를 받고 있습니다.쿠팡을 둘러싼 사태와 이날 열린 로저스 대표의 청문회 증언이 한미 통상 관계에 어떤 영향을 줄지 주목됩니다.우리 정부는 미 의회의 이날 청문회가 한미 간 '외교적 사안'으로 비화할 문제가 아니라 쿠팡 측의 로비를 받은 의회가 우리 정부를 압박하는 모습으로 이번 사태를 다루고 있는 것이라는 입장입니다.(사진=연합뉴스)