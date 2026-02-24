뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"레바논 주재 미국 대사관, 직원들 대피시켰다"

손기준 기자
작성 2026.02.24 00:56 조회수
"레바논 주재 미국 대사관, 직원들 대피시켰다"
▲ 레바논 베이루트에서 레바논 국기가 흔들리고 있다.

레바논 주재 미국대사관이 직원 수십 명을 해외로 대피시켰다고 LBCI 방송이 현지시간 23일 보도했습니다.

보도에 따르면 대사관 측은 이날 레바논 수도 베이루트의 라피크하리리 국제공항을 통해 직원 수십 명을 대피시켰습니다.

LBCI는 "이번 조치는 지역 내 긴장 고조 가능성에 대한 우려와 관련한 예방적 차원에서 이뤄진 것"이라며 대사관이 곧 대피의 의미를 설명하는 성명을 낼 것이라고 전했습니다.

주레바논 미국대사관에선 아직까진 이와 관련한 공개적인 언급은 나오지 않았습니다.

이번 보도는 미국이 이란과 핵협상을 벌이는 가운데 중동에 항공모함 전단 등 주요 전략자산을 전개하며 군사적 위협 강도를 높인 상황에서 나왔습니다.

이란은 미국이 군사행동에 나선다면 중동 내에 있는 미국 관련 시설을 보복 공격의 목표물로 삼겠다고 경고해왔습니다.

이와 관련, 전날 일간 뉴욕타임스(NYT)는 이란이 대리세력을 동원해 테러 공격을 감행하는 방식으로 대응할 수 있다고 보도하기도 했습니다.

레바논엔 이란이 지원하는 무장정파 헤즈볼라가 있습니다.

(사진=게티이미지코리아)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
손기준 기자 사진
손기준 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지