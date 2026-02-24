"중국·브라질부터 조사 시작…5개월 내 새 관세"

<앵커>



상호관세가 위법이라는 미국 연방대법원의 판결에도, 트럼프 행정부가 전 세계를 상대로 관세 압박을 이어가고 있습니다. 우선 중국과 브라질의 불공정한 무역 관행에 대한 조사에 착수한 가운데, 아예 새로운 관세 체제를 5달 안에 만들겠다고 밝혔습니다.



뉴욕에서 김범주 특파원입니다.



<기자>



스콧 베선트 미국 재무장관은 상호관세 위법 판결 이후에도 세계 각국이 미국과 체결한 무역 협정을 유지하기를 원하고 있다고 말했습니다.



각국에서 받아낸 8천조 원의 대미 투자 약속에는 흔들림이 없다고 강조한 것입니다.



또, 앞으로 5달 동안 무역법 122조를 적용해 15% 임시 관세를 부과하고, 그 뒤에는 기한 없이 적용할 수 있는 무역법 301조와 무역확장법 232조를 동원해 새로운 관세 체제를 만들겠다는 뜻을 분명히 했습니다.



[스콧 베선트/미국 재무장관 : 대통령은 다른 수단이 있습니다. (무역확장법) 232조나 (무역법) 301조는 4천 건 이상 소송이 있었지만 이겨낸 바 있습니다.]



제이미슨 그리어 미국 무역대표부 대표는 이미 무역법 301조를 동원해 중국과 브라질에 대해 조사를 시작했다고 밝혔습니다.



또, 국내 소비보다 더 많은 양을 생산해서 과하게 싼값에 물건을 파는 아시아 국가들을 조사할 것이라고 밝혔습니다.



[제이미슨 그리어/미국 무역대표부 대표 : 우리는 아주 강력한 다른 수단들을 쓸 수 있습니다. 그래서 관세 체계를 재건할 수 있을 것이라고 확신합니다.]



다만 미국 정부가 단 150일 안에 전 세계를 상대로 관세 부과에 필요한 모든 절차를 마칠 능력이 있느냐는 비판이 이어지고 있습니다.



[개빈 뉴섬/캘리포니아 주지사 : 이건 정신 나간 짓입니다. 트럼프는 허둥대고 있어요. 연타를 맞아서 정신을 잃은 복싱 선수처럼, 아무거나 때리겠다고 애쓰는 겁니다.]



미국인 2/3가 트럼프 관세 정책을 지지하지 않는다는 여론조사가 나온 가운데, 야당인 민주당은 관세 부과로 피해를 본 서민들에게 현금으로 보상하는 법안을 발의하겠다고 나서서 미국 내 정치적 후폭풍도 더 커지고 있습니다.



(영상취재 : 이희훈, 영상편집 : 박춘배)