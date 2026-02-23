우크라 "이번주 러와 포로교환 가능성…협상은 주말 예상"

▲ 스위스 제네바에서 열린 미국·러시아·우크라이나 3차 종전협상

미국의 중재 하에 러시아와 우크라이나가 종전안을 논의하는 3자 협상이 이번 주말 열릴 수 있다고 로이터 통신이 현지시간 23일 보도했습니다.외신에 따르면 키릴로 부다노우 우크라이나 대통령 비서실장은 이날 우크라이나 언론 노비니라이브와 인터뷰에서 다음 3자 협상 시기를 묻는 말에 "이번 주말쯤이라고 생각한다"고 밝혔습니다.또 부다노우 비서실장은 이번 주에 추가 포로 교환이 이뤄질 수 있다며 "이전보다 교환 규모가 더 클 수 있다"고 말했습니다.러시아와 우크라이나는 두 번째 3자 협상이 열리던 지난 5일 각각 157명의 전쟁 포로를 맞교환했습니다.양측은 작년에도 협상을 통해 세 차례 포로 교환에 합의한 바 있습니다.러시아와 우크라이나는 미국의 중재로 지난 17일과 18일, 스위스 제네바에서 세 번째 종전 협상을 이어갔지만 뚜렷한 성과를 내지 못했습니다.특히 도네츠크·루한스크 영토 소유를 둘러싼 대치 국면은 1년이 넘도록 답보 상탭니다.러시아는 우크라이나에 동부 돈바스 지역(도네츠크·루한스크주)을 넘기라고 지속해서 요구하고 있지만 우크라이나는 영토 문제는 물러설 수 없는 사안이라며 맞서고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)