트럼프 '그린란드 야욕'에 화들짝…"아이슬란드, EU 가입 속도"

북유럽 국가 아이슬란드가 2013년 동결됐던 유럽연합(EU) 가입 협상을 앞당겨 재개하는 방안을 추진합니다.



폴리티코 유럽판은 현지시간 23일 EU 가입 협상 재개여부를 묻는 국민투표를 당초 내년에 치르려던 아이슬란드 정부가 지정학적 격변 속에 이르면 오는 8월로 시간표를 당기려 한다고 보도했습니다.



이같은 움직임은 EU 정치인들의 아이슬란드 방문, 아이슬란드 정치인들의 브뤼셀 방문이 잇따른 이후 이루어졌습니다.



아이슬란드가 EU 가입에 속도를 내기로 한 것에는 북극권의 이웃 그린란드가 도널드 트럼프 미국 대통령의 병합 위협에 시달리는 것을 목격하면서 EU의 틀 안에서의 안보 강화 필요성을 절감했기 때문으로 해석됩니다.



아이슬란드는 트럼프 대통령의 그린란드 병합 위협이 한창이던 지난달 중순 주아이슬란드 미국 대사 지명자가 꺼낸 "아이슬란드가 미국의 52번째 주가 될 것" 이라는 농담에 발칵 뒤집힌 바 있습니다.



아이슬란드 외무부는 즉각 이 발언에 대해 미 대사관에 해명을 요구해 사과를 받았지만, 현지의 불쾌감은 쉽게 가라앉지 않았습니다.



또 지난달 21일 스위스 다보스 '세계경제포럼'에서는 트럼프 대통령이 그린란드를 여러 차례 아이슬란드로 바꿔 부르면서 아이슬란드인들의 불안감은 더 커졌습니다.



아이슬란드는 지난 2009년 국내 대형 은행 3개가 파산하며 금융 위기가 최고조에 달했을 때 EU 가입 신청서를 냈지만, 이후 경제가 빠르게 회복하면서 2013년 가입 협상을 동결했고 2015년엔 EU에 가입 후보국으로 간주하지 말 것을 요청한 바 있습니다.



하지만, 지정학적 상황이 급변하면서 아이슬란드는 EU 가입을 둘러싼 손익 계산에 다시 나서게 됐습니다.



북극권 바로 남쪽 북대서양에 자리한 전략적 요충지인 아이슬란드는 자체 군대를 보유하고 있지 않아 안보는 북대서양조약기구(NATO·나토) 회원국 지위와 1951년 미국과 체결한 상호 방위 협정에 의존하고 있습니다.



국민적 찬성이 전제될 때 아이슬란드는 현재 EU 가입 협상 진도가 가장 빠른 몬테네그로 등 다른 어떤 후보국보다도 먼저 EU의 일원이 될 수 있을 것으로 전망됩니다.



유럽경제지역(EEA) 회원국이자 유럽 내 국가 간 이동이 자유로운 셍겐조약의 일원으로, 이미 EU 법규의 상당 부분을 자국법 체계에 도입하고 있기 때문입니다.