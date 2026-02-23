이란 "미국 제한적 공세라도 침략으로 간주할 것"

이란은 미국이 자국을 향해 미국이 군사행동에 나설 땐 공격의 규모와 관계없이 '침략 행위'로 간주해 대응할 것이라고 경고했습니다.



이란 국영 IRNA 통신에 따르면 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 현지시간 23일 브리핑에서 '미국이 이란에 제한적인 작전에 돌입한다면 이란은 협상 테이블을 떠날 것인가'라는 질문을 받고 "두 가지 사안은 근본적으로 양립 불가능하다"고 답했습니다.



그러면서 "규모와 관계없이 모든 공격은 침략 행위에 해당하며 당연히 그에 따른 결과를 초래할 것"이라고 말했습니다.



또 바가이 대변인은 미국 측 협상 대표단인 도널드 트럼프 미국 대통령의 중동특사 스티브 윗코프가 어제 폭스뉴스 인터뷰에서 "대통령은 왜 그들이 항복하지 않는지 궁금해하고 있다"고 발언한 것에 대해 "일방적인 압박과 선입견으로 시작하는 협상은 좋은 결과를 낳을 수 없다"고 비판했습니다.



전날 이란 대표단의 수장인 아바스 아라그치 외무장관은 오는 26일 스위스 제네바에서 양국 간 3차 회담이 열릴 것이라고 전했습니다.



미국은 이란을 향해 우라늄 농축 중단, 핵물질 해외 반출을 요구하는 것으로 알려졌습니다.



반면 이란은 60% 농축 우라늄을 희석해 농도를 낮출 수 있단 입장으로 전해졌습니다.