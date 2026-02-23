"영국 공군기지, 엡스타인 범죄에 이용됐나…경찰 조사 중"

▲ 제프리 엡스타인

영국 공군기지 비행장이 미국 억만장자 성착취범 제프리 엡스타인의 범죄에 이용됐을 가능성을 영국 경찰이 들여다보고 있다고 현지 시간 22일 영국 주요 매체들이 보도했습니다.일간 더타임스 등에 따르면 런던경찰청은 엡스타인의 전용기가 영국 민간 공항뿐 아니라 런던 북서부의 노솔트 공군기지를 통해 피해자들을 불법 입국시켰는지 여부를 조사하고 있는 것으로 파악됩니다.노솔트 공군기지는 국왕을 비롯한 왕실 가족과 고위 정치인들이 자주 이용하는 기집니다.미국 법무부가 공개한 엡스타인 관련 문건에는 런던경찰청 수사관이 지난해 11월 미 연방수사국(FBI)에 피해자 불법 이동 의혹을 살펴보고 있다면서 엡스타인의 영국행 당시 동행자 등 비행 기록에 관한 정보 공유를 요청하는 내용의 이메일이 포함돼 있었습니다.또 엡스타인 문건엔 엡스타인과 연계된 전용기 한 대가 2013년 3월 18일 프랑스 파리에서 출발해 노솔트 공군기지에 도착했고, 그다음 날 미국 뉴저지를 향해 이륙했다는 내용이 담겼습니다.엡스타인이 2000년 노퍽에 있는 매럼 공군기지를 이용했다는 사실은 오랫동안 알려졌지만, 2008년 엡스타인이 미성년자 성매매 알선 혐의에 대해 유죄 판결을 받은 이후인 2013년에 다른 영국 공군기지가 관련됐을 가능성은 처음 알려졌다고 일간 파이낸셜타임스(FT)는 지적했습니다.또, 고든 브라운 전 영국 총리 (노동당, 2007∼2010년 재임)는 런던경찰청을 포함한 6개 경찰 조직에 서한을 보내 찰스 3세의 동생이자 엡스타인 연루 의혹으로 왕자 칭호를 박탈당한 앤드루 마운트배튼 윈저가 엡스타인과 개인적으로 만나려 혈세로 운영되는 전용기와 공군기지를 이용했는지 수사하라고 촉구했다고 일간 텔레그래프가 보도했습니다.영국 매체들은 공군이 비행장 이용 승객 명단을 3개월만 보관한다는 점에서 엡스타인 관련 증거 일부는 이미 사라졌을 것이라고 지적했습니다.영국 국방부 대변인은 "공군 비행장의 유휴 수용 능력을 민간 상업기가 사용하는 것은 일반적인 관행이며 규제 요건 준수 및 모든 비용 지불을 전제로 한다"며 "이용은 자동 승인되는 게 아니라 군용기에 부정적 영향이 없고 비행장 보안과 원활한 운영에 방해되지 않을 때만 승인된다"고 말했습니다.