김 총리 "대한민국 시민 노벨평화상 추천, 우연 아닌 운명"

▲ 김민석 국무총리가 23일 인천 계양문화회관에서 열린 더불어민주당 인천시당 초청 K-국정설명회에서 특별강연을 하고 있다

김민석 국무총리는 오늘(23일) 인천 계양문화회관에서 열린 'K-국정설명회'에서 "전 세계 정치학자들이 대한민국 시민을 노벨평화상 후보로 추천한 것은 우연이 아닌 운명"이라고 말했습니다.앞서 세계정치학회 전 현직 회장 등 일부 정치학자들은 지난달 노르웨이 노벨위원회에 한국 '시민 전체'를 노벨평화상 후보로 추천했습니다.김 총리는 선거를 앞두고 완전히 말도 안 되는 가짜뉴스, 딥페이크를 뿌려 세계가, 선거가 혼란에 빠질 수 있는 AI 시대에 '어떻게 민주주의를 지켜낼 것인가'라는 소명이 한국에 있다고 강조하며, 지금 세계의 많은 나라가 한국이 AI 시대 민주주의를 선도하고, 각국의 협력을 끌어내는 데 해줄 일이 있다고 본다고 역설했습니다.김 총리는 최근 미국 연방대법원이 트럼프 정부의 상호관세 부과를 위법으로 판단한 점에 대해선 "그 결정으로 모든 협상의 틀이 무너지는 것은 아니다"라며 현재 주어진 틀을 잘 지키면서, 변화한 상황을 아주 지혜롭게 보면서 국익을 지켜가겠다고 밝혔습니다.오늘 국정설명회에는 민주당 박찬대, 김교흥, 박선원, 노종면 의원과 사의를 밝히고 인천 계양을 보궐선거 출마 의사를 밝힌 김남준 청와대 대변인 등이 자리했습니다.김 대변인은 오늘 청와대를 떠나게 되는 날이라며, "계양 주민이자 대변인의 마지막 날로서 국정 설명회에 와서 주민분들도 뵙고 또 국정 설명도 다시 한번 듣는 기회를 가졌다"고 말했습니다.계양을 출마 가능성이 거론되는 송영길 전 대표는 자리하지 않았습니다.(사진=연합뉴스)