소년공 출신 룰라와 정상회담…"참으로 닮은 게 많네요"

<앵커>



이재명 대통령이 21년 만에 국빈 방한한 룰라 브라질 대통령과 정상회담을 가졌습니다. '소년공 출신'이라는 공통된 과거를 지닌 두 정상은 각별한 유대감을 나타내기도 했는데요. 이번 만남을 통해 K-뷰티부터 희토류까지 다양한 분야에서 양국 협력을 증진하기로 약속했습니다.



강청완 기자입니다.



<기자>



룰라 브라질 대통령이 우리 전통 의장대와 취타대의 호위 속에 청와대에 도착합니다.



지난 2005년 이후, 21년 만의 국빈 방한입니다.



이재명 대통령이 반가운 표정으로 끌어안습니다.



지난해 6월 캐나다 G7 정상회의, 11월 남아공 G20 정상회의 이후 세 번째 대면으로, 두 정상은 첫 만남에서 '소년공 출신'이란 개인사를 공유하기도 했습니다.



[이재명 대통령 : (룰라) 대통령님의 개인 인생사도 또 저의 개인 인생사도 참으로 닮은 게 많습니다.]



두 정상은 수교한 지 67년 된 한-브라질 관계를 '전략적 동반자 관계'로 격상하기로 했습니다.



과학기술, K-뷰티 등에서의 양국 협력을 위한 양해각서를 체결하는 한편, 희토류 등 핵심 광물 분야에서도 서로 돕기로 의견을 모았습니다.



[룰라/브라질 대통령 : (브라질의) 희토류는 세계 2위, 니켈은 세계 3위의 매장량입니다. 핵심 광물에 대한 한국 기업들의 투자를 유치하길 원합니다.]



두 정상은 특히 남미 최대의 경제공동체인 '메르코수르'와 한국 사이에 무역협정을 체결하기 위한 노력도 함께하기로 했습니다.



[이재명 대통령 : (한국과 남미 공동시장 간) 무역협정 체결을 위한 협상을 조속히 재개할 필요가 있다는 점을 설명드렸고, 룰라 대통령께서도 깊이 공감하셨습니다.]



이 대통령은 룰라 대통령에게 한국의 대표적 노동운동가인 전태일 열사에 대한 '평전' 등을 선물했습니다.



공식 만찬에선 브라질 음악 보사노바가 연주됐고, 우리나라 어린이 합창단은 봉제공장 여공들의 회한을 담은 민중가요 '사계'를 불렀습니다.



(영상취재 : 정상보·윤형, 영상편집 : 남일)