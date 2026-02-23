뉴스
"실종" 행방 묘연하더니…"현장 즉사" 트럼프 별장 발칵

조제행 기자
작성 2026.02.23 20:43
<앵커>

트럼프 미국 대통령의 별장인 플로리다 마러라고 리조트에 20대 남성이 총을 들고 무단 침입했다가 경호원들에 의해 사살됐습니다. 사건이 발생한 시각, 트럼프 대통령은 백악관에 머물고 있었습니다.

조제행 기자가 전하겠습니다.

<기자>

현지 시간 22일 새벽 1시 반쯤, 트럼프 대통령의 별장인 플로리다 마러라고 리조트에 정체불명의 차량 한 대가 침입했습니다.

북쪽 문에서 다른 차량이 빠져나오는 틈에 통제구역 안으로 진입한 겁니다.

차량을 몰고 침입한 20대 백인 남성은 비밀경호국 요원 등과 대치했습니다.

[릭 브래드쇼/팜비치 카운티 보안관 : 경호요원들은 연료통과 산탄총을 들고 있던 백인 남성과 마주쳤습니다. 요원들은 그에게 총과 연료통을 내려놓으라고 지시했습니다.]

경호 당국은 남성이 총을 들어올리자 즉시 대응 사격을 가했고 이 남성은 현장에서 즉사했습니다.

숨진 용의자는 21살 오스틴 터커 마틴으로 밝혀졌습니다.

마러라고 리조트에서 차로 10시간 이상 걸리는 노스캐롤라이나주 출신으로, 사건 발생 직전 가족들에 의해 실종 신고가 접수된 상태였습니다.

미 언론들은 마틴의 가족들이 '열성적인 트럼프 지지자'라고 보도했습니다.

정확한 침입 동기는 밝혀지지 않았지만, 사건 당시 트럼프 대통령은 백악관에 머물고 있었습니다.

[라파엘 바로스/비밀경호국 요원 : 분명히 말씀드리지만 트럼프 대통령은 (사건 발생 당시) 플로리다주에 있지 않았습니다.]

트럼프 대통령은 지난 2024년 7월 대선 유세 도중 총격을 받아 귀를 다친 적이 있고, 두 달 뒤에는 트럼프가 골프를 치던 골프장에서 총으로 무장한 남성이 숨어 있다가 체포되는 등 여러 차례 암살 시도를 겪었습니다.

