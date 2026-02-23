"'코로나 백신 이물질' 신고했는데"…1,420만 회분 접종

이미지 확대하기

<앵커>지난 2021년부터 3년여 동안 코로나19 백신에서 곰팡이와 머리카락 같은 이물질이 발견됐다는 신고가 접수됐습니다. 하지만, 질병관리청은 이 사실을 의약품 안전 여부의 조사 권한을 가진 식약처에 단 한 건도 통보하지 않은 것으로 감사원 감사에서 드러났습니다. 심지어 신고 이후에도 같은 제조번호의 백신 1천420만 회분은 계속 접종됐습니다.김혜영 기자입니다.<기자>병 속 액체 사이로 검은 물질이 보이고, 다른 병에선 흰색 이물질이 발견됩니다.지난 2021년, 코로나19 백신에서 발견된 이물질 사진입니다.감사원 감사 결과, 지난 2021년 3월부터 2024년 10월까지 질병관리청이 접수한 코로나19 백신 이물질 신고는 제조사 3곳의 백신을 모두 합쳐 1천285건으로 나타났습니다.이런 신고들 가운데 고무마개 파편 등 접종 과정에서 발생할 수 있는 사례는 835건.그런데, 곰팡이, 머리카락, 이산화규소 등 감사원이 '위해 우려 이물질'이라고 판단한 사례도 127건에 달했습니다.하지만, 질병청은 의약품 안전 여부를 조사하는 식품의약품안전처에 단 한 건의 통보도 하지 않은 걸로 드러났습니다.백신 제조사에만 이를 전달한 겁니다.규정엔 식약처 통보와 후속 조치가 명시돼 있었지만, 이행하지 않았습니다.[정진수/감사원 사회복지감사국 제3과장 : 백신 내 이물 신고 1천285건에 대한 조치가 충분하지 않았으며, 이 가운데 127건은 위해 우려 이물 사례로 파악되었습니다.]제조사의 조사 결과는 몇 달 뒤에나 나왔고, 그 사이 식약처의 접종 중단 조치 등은 따로 없었습니다.이물질이 발견됐다고 신고된 백신과 같은 제조번호의 백신 약 1천420만 회분은 신고 이후로도 계속 접종됐습니다.감사원 관계자는 "당시 제대로 된 조사가 진행되지 않아 인체에 얼마나 문제가 될진 판단이 어렵다"면서도 위해 우려 이물질이 발견된 제조번호 백신들의 이상 반응 보고율이 다른 제조번호 백신 평균보다 최대 0.265%p 높았다고 밝혔습니다.질병청은 제조사 조사 결과, 이물질이 발견된 백신과 같은 제조번호의 백신 1천420만 회분의 제조와 공정상의 문제가 발견된 바는 없다면서 앞으로 안전 관리 체계를 강화하겠단 해명을 내놨습니다.(영상취재 : 이병주, 영상편집 : 김호진, 디자인 : 서현중·김예지)