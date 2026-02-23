뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[단독] 헤머드릴로 '꽝'…GPU 훔쳐 달아난 40대 검거

안희재 기자
작성 2026.02.23 18:00 조회수
[단독] 헤머드릴로 '꽝'…GPU 훔쳐 달아난 40대 검거
▲ 경기 평택경찰서

복면을 쓴 채 매장 유리문을 부수고 고가의 컴퓨터 그래픽처리장치(GPU)를 훔쳐 달아난 혐의를 받는 남성이 경찰에 붙잡혔습니다.

SBS 취재 결과, 경기 평택경찰서는 오늘(23일) 오후 4시 40분쯤 충북 진천군 한 모텔에서 특수절도 혐의로 40대 남성 A 씨를 긴급체포했습니다.

A 씨는 어제 오전 6시쯤 평택시 청북읍에 있는 한 컴퓨터 부품 매장에 침입해 GPU 3개를 훔쳐 달아난 혐의를 받습니다.

A 씨가 훔친 GPU는 도합 시가 1천7백만 원 상당인 걸로 알려졌습니다.

SBS가 확보한 범행 장면에는 A 씨가 복면을 쓴 상태로 타공 작업에 쓰이는 '헤머드릴'을 이용해 유리문을 부수고 90초 만에 GPU를 훔쳐 달아나는 장면이 고스란히 담겼습니다.

CCTV 영상 등을 통해 추적에 나선 경찰은 범행 하루 만에 A 씨를 검거했습니다.

A 씨는 훔친 GPU 2개를 이미 판매해 가지고 있지 않다는 취지로 경찰에 진술한 걸로 전해졌습니다.

경찰은 A 씨를 압송해 여죄와 추가 피해 규모 등을 조사한 뒤 구속영장을 신청할 방침입니다.

(사진=연합뉴스TV 캡처, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
안희재 기자 사진
안희재 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지