하정우, 머리카락 다 밀었다…윤종빈 감독과 여섯 번째 협업 눈앞

배우 하정우가 두 번째 삭발로 새 작품 촬영 임박을 알렸다.



하정우는 지난 22일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 메모리얼 콜리세움에서 열린 미국메이저리그사커(MLS) 2026시즌 정규리그 개막전을 관람했다.



MLS 개막전은 손흥민의 소속팀 로스앤젤레스 FC와 리오넬 메시의 소속팀 인터 마이애미 CF의 대결로 큰 화제를 모았다. 이날 경기에서 로스앤젤레스 FC는 인터 마이애미 CF를 3:0으로 완파했다.



하정우는 이날 경기를 후배 배우인 류준열, 한국계 미국인 배우 대니얼 대 킴과 관람했다. 세 사람은 카메라에 포착돼 7만 관중의 시선을 모으기도 했다.



눈길을 끈 건 하정우의 파격적인 헤어스타일이었다. 머리카락 한 올 남기지 않고 삭발한 모습으로 팬들을 놀라게 했다.



하정우의 삭발은 촬영을 앞둔 영화 '보통사람들'(가제) 때문에 감행됐다. '보통사람들'은 노태우 정부 시절의 이야기를 다룬 작품으로 윤종빈 감독이 연출하고 영화사 월광과 사나이픽처스가 공동제작을 맡았다.



하정우는 2014년 영화 '군도' 촬영 당시에도 삭발 머리를 했다. 그로부터 12년 만에 생애 두 번째 삭발 헤어 스타일을 선보여 그가 연기할 문제적 캐릭터에 관심이 모아졌다.



윤종빈 감독과 하정우는 한국 영화계의 대표적인 동반자 관계이다. 2005년 '용서받지 못한 자'를 시작으로 '비스티 보이즈'(2008), '범죄와의 전쟁: 나쁜 놈들 전성시대'(2012), '군도:민란의 시대'(2014), '수리남'(2022)까지 총 다섯 편의 작품에서 감독과 주연 배우로 호흡을 맞췄다.



'보통사람들'은 프리 프로덕션에 한창이며 조만간 촬영에 돌입할 예정이다.







(SBS연예뉴스 김지혜 기자)