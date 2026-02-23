'전한길 콘서트' 또 출연자 이탈…정민찬 "포스터 무단 사용, 불참"

이미지 확대하기

전 한국사 강사이자 보수 성향 유튜브 채널 운영자인 전한길이 주최하는 3·1절 기념 콘서트가 또다시 출연진 이탈 사태를 맞았다. 발레리노이자 뮤지컬 배우 정민찬이 "사전 동의 없이 포스터에 사진이 게재됐다"며 불참을 공식화했다.정민찬은 23일 자신의 SNS를 통해 전한길 측이 공개한 '3·1절 기념 자유음악회' 포스터를 공유하며 "출연 제의를 받은 것은 맞지만 행사 취지에 대한 구체적인 설명은 듣지 못했다. 3·1절 기념 행사로만 알고 있었다. 아무런 말도 없이 포스터를 제작한 것도 이제 알았다. 이번 행사와 아무런 관련도, 관심도 없다. 출연하지 않는다"고 선을 그었다.앞서 유튜브 채널 '전한길 뉴스'는 오는 3월 2일 고양시 킨텍스에서 열리는 '3·1절 기념 자유음악회'를 홍보하며 가수 태진아, 뱅크, 윤시내, 조장혁, 더 클랑과 자유밴드, 소프라노 정찬희, 정민찬 등의 사진이 담긴 포스터를 공개했다. 사회는 이재용 전 아나운서가 맡는다고 소개했다.그러나 출연자로 이름을 올린 인물들이 잇따라 불참 의사를 밝히며 논란이 커지고 있다.태진아 측은 전날 공식 입장문을 통해 "정치적 행사를 일반 행사로 속여 일정을 문의했다"며 "행사 관계자를 명예훼손으로 고소·고발할 것"이라고 밝혔다. 이재용 전 아나운서 역시 "행사의 성격을 인지한 뒤 사회를 볼 수 없다고 통보했고 포스터에서도 내려달라고 요청했다"며 "극우적 성격의 행사라는 중요한 부분을 사전에 고지받았다면 수락하지 않았을 것"이라고 설명했다. 소프라노 정찬희 역시 불참 의사를 전한 것으로 알려졌다.이에 대해 전한길은 자신의 유튜브 채널을 통해 "태진아 씨에 이어 이재용 전 아나운서도 출연 불가 통보를 했다. 공연도 정치색에 따라 눈치를 봐야 하는 현실이 서글플 뿐"이라면서 "아무도 안 오면 저 혼자서라도 목 놓아 외치겠다"고 덧붙였다.전한길은 지난 20일 유튜브 라이브 방송에서 아이돌 그룹 슈퍼주니어 멤버 최시원에게 해당 행사 참석을 공개적으로 제안하기도 했다. 최시원이 윤석열 전 대통령 1심 선고 직후 SNS에 올린 한자 문구를 두고 정치적 해석이 나오자, 전한길은 이를 "용기 있는 연예인"이라며 언급했다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)