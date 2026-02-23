"이란 최고지도자 하메네이 암살 대비 후임자까지 논의"

▲ 아야톨라 알리 하메네이 이란 최고지도자
이란 최고지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이가 자신을 포함한 최고지도부를 겨냥한 암살 시도에 대비해 체제 생존을 위한 지침을 내렸다고 미 일간 뉴욕타임스(NYT)가 보도했습니다.
이란 고위 당국자 등 소식통에 따르면 하메네이는 국가 안보 책임자인 알리 라리자니 이란 최고국가안보회의(SNSC) 사무총장을 비롯한 측근과 군 관계자들에게 이 같은 지시를 내렸습니다.
최근 미국의 공습 위협 국면에서 존재감이 급부상한 라리자니에게 이란 이슬람 공화국 체제가 어떠한 군사적 공격과 표적 살해에도 살아남을 수 있도록 보장하는 임무를 맡긴 것입니다.
하메네이는 자신이 직접 임명하는 군 지휘부 및 정부 역할에 대해 4단계로 승계 서열을 지정했습니다.
또 지도부 모든 인사에게 최대 4명의 후임자를 지명하게 했습니다.
아울러 본인과 통신이 두절되거나 본인이 살해당할 경우에 대비해 의사 결정을 내릴 수 있는 소수의 최측근 그룹에 책임을 위임했습니다.
이란 지도부는 하메네이가 암살당하면 누가 직무대행으로서 신정체제를 관리할지 논의한 것으로 알려졌습니다.
후보 목록 최상단에는 아야톨라 하메네이가 국가를 이끌 적임자로 신뢰하는 라리자니가 있으며, 모하메드 바게르 갈리바프 의회 의장이 그 뒤를 이었습니다.
하메네이의 절대적인 신임을 받는 라리자니의 책임 범위는 지난 몇 달간 꾸준히 확대됐습니다.
라리자니는 최근 반정부 시위를 무력으로 진압하는 책임을 맡았으며, 현재 러시아, 카타르, 오만 등과 접촉하며 미국과의 핵 협상을 감독하고 있습니다.
미국의 중동 지역 내 군사력 증강에 대응해 미국과 벌이는 전쟁 상황에서 이란을 관리할 계획도 세우고 있습니다.
이 같은 하메네이의 비상 대책 수립은 이란의 고위 군사 지휘 체계를 몇 시간 만에 무력화한 작년 6월 이스라엘의 기습 공격에서 교훈을 얻은 결과라고 설명했습니다.
당시 휴전 후 하메네이는 라리자니를 국가 안보 책임자로 임명하고, 전쟁 중 군사 업무를 관리하기 위해 자신의 정치 고문 알리 샴카니 제독이 이끄는 새로운 국방위원회를 창설했습니다.
이란과 미국은 아직 핵 협상을 진행 중이지만, 이란은 미국의 군사 공격을 피할 수 없으며 타격이 임박했다는 전제로 움직이고 있다고 소식통들은 전했습니다.
이들에 따르면 이란은 이스라엘을 타격할 수 있을 만큼 가까운 이라크 접경 서부 국경, 미군 기지 등이 사정권에 있는 페르시아만 남부 해안을 따라 탄도미사일 발사대를 배치하고 있습니다.
이란 전문가인 발리 나스르 미 존스홉킨스대 국제관계대학원(SAIS) 교수는 "하메네이는 눈앞의 현실을 다루며 자신이 순교자가 되리라 예상하고 있다"며 "그는 전쟁의 결과 승계 상황이 올 수 있다고 인지하고 권력을 분산하며 국가가 승계와 전쟁 모두에 대비하도록 하고 있다"고 설명했습니다.
