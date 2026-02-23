"이란 최고지도자 하메네이 암살 대비 후임자까지 논의"

▲ 아야톨라 알리 하메네이 이란 최고지도자

이란 최고지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이가 자신을 포함한 최고지도부를 겨냥한 암살 시도에 대비해 체제 생존을 위한 지침을 내렸다고 미 일간 뉴욕타임스(NYT)가 보도했습니다.이란 고위 당국자 등 소식통에 따르면 하메네이는 국가 안보 책임자인 알리 라리자니 이란 최고국가안보회의(SNSC) 사무총장을 비롯한 측근과 군 관계자들에게 이 같은 지시를 내렸습니다.최근 미국의 공습 위협 국면에서 존재감이 급부상한 라리자니에게 이란 이슬람 공화국 체제가 어떠한 군사적 공격과 표적 살해에도 살아남을 수 있도록 보장하는 임무를 맡긴 것입니다.하메네이는 자신이 직접 임명하는 군 지휘부 및 정부 역할에 대해 4단계로 승계 서열을 지정했습니다.또 지도부 모든 인사에게 최대 4명의 후임자를 지명하게 했습니다.아울러 본인과 통신이 두절되거나 본인이 살해당할 경우에 대비해 의사 결정을 내릴 수 있는 소수의 최측근 그룹에 책임을 위임했습니다.이란 지도부는 하메네이가 암살당하면 누가 직무대행으로서 신정체제를 관리할지 논의한 것으로 알려졌습니다.후보 목록 최상단에는 아야톨라 하메네이가 국가를 이끌 적임자로 신뢰하는 라리자니가 있으며, 모하메드 바게르 갈리바프 의회 의장이 그 뒤를 이었습니다.하메네이의 절대적인 신임을 받는 라리자니의 책임 범위는 지난 몇 달간 꾸준히 확대됐습니다.라리자니는 최근 반정부 시위를 무력으로 진압하는 책임을 맡았으며, 현재 러시아, 카타르, 오만 등과 접촉하며 미국과의 핵 협상을 감독하고 있습니다.미국의 중동 지역 내 군사력 증강에 대응해 미국과 벌이는 전쟁 상황에서 이란을 관리할 계획도 세우고 있습니다.이 같은 하메네이의 비상 대책 수립은 이란의 고위 군사 지휘 체계를 몇 시간 만에 무력화한 작년 6월 이스라엘의 기습 공격에서 교훈을 얻은 결과라고 설명했습니다.당시 휴전 후 하메네이는 라리자니를 국가 안보 책임자로 임명하고, 전쟁 중 군사 업무를 관리하기 위해 자신의 정치 고문 알리 샴카니 제독이 이끄는 새로운 국방위원회를 창설했습니다.이란과 미국은 아직 핵 협상을 진행 중이지만, 이란은 미국의 군사 공격을 피할 수 없으며 타격이 임박했다는 전제로 움직이고 있다고 소식통들은 전했습니다.이들에 따르면 이란은 이스라엘을 타격할 수 있을 만큼 가까운 이라크 접경 서부 국경, 미군 기지 등이 사정권에 있는 페르시아만 남부 해안을 따라 탄도미사일 발사대를 배치하고 있습니다.이란 전문가인 발리 나스르 미 존스홉킨스대 국제관계대학원(SAIS) 교수는 "하메네이는 눈앞의 현실을 다루며 자신이 순교자가 되리라 예상하고 있다"며 "그는 전쟁의 결과 승계 상황이 올 수 있다고 인지하고 권력을 분산하며 국가가 승계와 전쟁 모두에 대비하도록 하고 있다"고 설명했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)