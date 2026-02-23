중동 내 미군 기지에 전투기 집결…"몇 주 동안 폭격 가능"

▲ 제럴드 R. 포드함

미국의 이란 공습 가능성으로 중동 지역 긴장이 고조된 가운데 미국이 이 지역에 전투기를 집결시킨 모습이 위성 사진에 포착됐습니다.파이낸셜타임스(FT)는 민간 위성 서비스 '플래닛 랩스'의 위성 사진을 분석해 미군이 요르단과 사우디아라비아 내 공군 기지에 배치된 전투기 수를 크게 늘린 것으로 나타났다고 보도했습니다.기사에 따르면 이달 들어 요르단에 있는 무와팍 살티 공군 기지에 배치된 미군 전투기의 수가 늘어났고, 현재 이 기지에 전투기가 최소 66대 있다는 분석도 나왔습니다.전직 군 관계자 등 전문가에 따르면 이 중 18대는 최첨단 전투기인 F-35로 파악되며, F-15 전투기 17대, A-10 공격기 8대도 함께 배치된 것으로 나타났습니다.아울러 EA-18G 그라울러 전자전 항공기와 수송기도 포착됐습니다.사우디의 프린스 술탄 공군 기지에서도 전투기 수가 늘어난 모습이 위성사진에 나타났다고 FT는 전했습니다.한 공군 전문가는 이 기지에서 E-3 공중조기경보통제기와 C-130 수송기, C-5 수송기가 확인됐다고 설명했습니다.이에 앞서 미국은 이미 요르단, 쿠웨이트, 사우디, 아랍에미리트(UAE) 기지에 5개의 비행단을 배치한 상태였습니다.각 비행단에는 항공기 약 70대가 소속돼 있습니다.FT는 미국이 잠재적으로 몇 주 동안 공세를 이어갈 수 있도록 막대한 공군력을 중동에 끌어모았다고 분석했습니다.미국은 중동에 공군력뿐 아니라 해군력도 집결시켰습니다.도널드 트럼프 행정부는 이미 중동에 배치된 니미츠급 항공모함 에이브러햄 링컨호에 더해 핵 추진 항모 제럴드 R. 포드함을 중동으로 파견했습니다.제럴드 R. 포드함이 지중해를 거쳐 중동에 도착하면 이 지역 미군 함대는 항공모함 2척, 순양함·구축함 11척, 소형 전투함 3척으로 구성됩니다.두 항모에는 비행단 2개단을 추가 배치했습니다.각 항모비행단에는 수십 대의 F-1 전투기와 EA-18 그라울러 전자전 항공기, E-2 조기경보통제기, 수송기 등 항공기와 헬리콥터 수십 대가 속해있습니다.에이브러햄 링컨호의 항모비행단에는 F-35 전투기도 있습니다.싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS)에 따르면 이번 중동 지역에서의 미국 해군, 공군력 증강은 2003년 이라크 전쟁 이후 최대 수준으로 파악되고 있습니다.(사진=미 해군 제공, AP, 연합뉴스)