[자막뉴스] 순직 경찰관 '사인 맞히기' 하더니 "칼빵" 조롱? 경찰직협, 전현무에 "공개 사과하라"

디즈니플러스의 콘텐츠 '운명전쟁49' 출연진들이 순직 경찰관의 사망 경위를 예능 소재로 다루며 이를 비하하는 듯한 표현을 사용해 전국경찰직장협의회가 공식 사과를 요구하고 나섰습니다.



49명의 무속인과 명리학자, 관상가 등이 주어진 미션을 수행하는 서바이벌 형식의 예능인 '운명전쟁' 2화에서는 지난 2004년 강력 사건 피의자를 검거하는 과정에서 흉기에 찔려 순직한 고 이재현 경장의 사인을 맞히는 미션이 주어졌습니다.



여기서 한 무속인은 "흔히 칼 맞는 걸 '칼빵'이라고 하지 않느냐"며 "칼 맞는 것도 보인다"고 이 경장의 사인을 추정했습니다.



이에 MC를 맡은 방송인 전현무는 "제복 입은 분이 칼빵이다. 너무 직접적이지 않냐"고 반응했습니다.



그러자 다른 패널인 신동은 "단어가 너무 좋았다"며 맞장구를 치기도 했습니다.



경찰직협은 입장문을 통해 "범인 검거 중 순직한 공무원의 희생을 저속한 은어로 비하하고, 이를 유희의 소재로 삼은 출연진과 제작진의 몰상식한 행태에 깊은 분노와 참담함을 표한다"고 밝혔습니다.



그러면서 "해당 방송은 고인의 명예를 난도질하고 현장에서 사투를 벌이는 14만 경찰 공무원들의 가슴에 대못을 박았다"고 했습니다.



경찰직협은 전 씨에게 진심 어린 공개 사과와 함께 전 씨가 자숙할 것을 요구했습니다.



경찰직협은 또 문제의 회차에 대한 즉각 삭제와 함께 방송통신심의위원회에 최고 수준의 징계를 내릴 것도 촉구했습니다.



앞서 이 프로그램의 같은 회차에서는 지난 2001년 서울 홍제동 화재 현장에서 순직한 고 김철홍 소방교의 사인을 맞히는 미션도 포함돼 유족이 반발한 바 있습니다.



제작진은 김 소방교의 사진 사용과 관련해 "유족 동의를 받았다"면서도 논란이 확산하자 "상처 입으신 유가족과 동료 소방관께 진심으로 사과드린다"고 밝힌 바 있습니다.



(취재: 이현영/ 영상편집: 나홍희/ 디자인: 양혜민/ 제작: 디지털뉴스부)