"감염병 백신 접종·관리 체계 개선하고 거리두기 기준 명확화"

▲ 코로나19 예방접종 안내문 붙어있는 병원 (자료사진)

보건당국이 감염병 재난에 대비해 예방백신 접종과 사후관리 체계를 강화하고, 사회적 거리두기 기준을 명확하게 정비하기로 했습니다.보건복지부와 질병관리청, 식품의약품안전처는 감사원의 코로나19 대응 실태 감사 결과를 수용해 신종 감염병 발생에 대비한 보완 조치를 조속히 추진한다고 밝혔습니다.이에 따라 질병청은 백신 품질 이상 발생 시 식약처에 신고와 조사를 의뢰하는 처리 절차를 마련하고, 국가 출하 승인 결과를 확인한 뒤 접종하도록 하는 매뉴얼을 상반기 중에 구축할 계획입니다.식약처는 긴급 사용 승인 백신에 대한 품질검증 제도를 도입하고, 오는 5월까지 위기 대응 의료기기 지정과 유통 개선 조치 기준을 구체화한 절차서를 마련하기로 했습니다.아울러 국민의 기본권을 제한하는 사회적 거리두기와 코호트 격리의 명확한 기준을 담은 '공중보건 및 사회 대응 매뉴얼'을 올해 상반기에 제정해 과학적 근거에 기반한 투명한 기준을 제시할 방침입니다.정부는 이와 함께 공적 마스크 유통의 공정성을 높이기 위한 판매처 지정과 가격 설정 기준을 관계 부처와 협의해 마련하고, 3분기까지 방역통합정보시스템 개선을 완료해 역학조사 협업 체계를 강화할 예정입니다.또한 감염병 발생 시 기관 간 협업을 통해 일원화된 대국민 메시지를 전달함으로써 업무 혼선을 최소화하고, 효과적인 대응으로 사회·경제적 피해를 줄이는 데 주력할 계획입니다.(사진=연합뉴스)