룰라와 뜨거운 포옹 나눈 이 대통령, 전태일 평전·호작도 선물

▲ 이재명 대통령과 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령이 23일 청와대에서 공동언론발표 후 포옹하고 있다

이재명 대통령은 오늘(23일) 국빈 방한한 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령을 뜨거운 포옹으로 맞이했습니다.이 대통령은 이날 오전 10시 반쯤 청와대 대정원에서 검은색 코트에 금색 넥타이 차림으로 미리 나와 룰라 대통령을 기다렸습니다.김혜경 여사도 브라질 국기의 상징색인 초록색 고름을 단 파란색 저고리와 옅은 노란색 치마를 입고 함께 맞이했습니다.이 대통령은 룰라 대통령이 검은색 차량에서 문을 열고 내리자, 웃으며 양팔을 활짝 벌려 환영의 뜻을 표했습니다.두 정상은 이후 약 5초 남짓 서로의 어깨를 두드리며 포옹하는 등 반갑게 인사를 나눴습니다.이 대통령과 룰라 대통령의 만남은 작년 11월 남아프리카공화국에서 열린 주요 20개국(G20) 정상회의 이후 3개월 만입니다.룰라 대통령의 환영식은 취타대·전통의장대 등 280여 명과 25명의 어린이 환영단이 참여해 성대하게 이뤄졌습니다.룰라 대통령은 이 대통령이 작년 12월 청와대로 복귀한 후 처음으로 맞이한 국빈입니다.이 대통령은 노동운동가 출시닌 룰라 대통령에게 전태일 열사의 평전을 선물할 예정입니다.또 무병장수를 상징하는 호작도와 한국 축구 국가대표 유니폼, 남성용 화장품도 선물로 준비한 것으로 전해졌습니다.호잔젤라 영부인에게는 이름을 각인한 삼성 스마트폰과 뷰티 기기, 반려견용 갓과 한복 케이프 등을 선물하기로 했습니다.전날에는 룰라 대통령과 호잔젤라 영부인과의 다정한 모습을 담은 '드로잉 케이크'도 환영 선물로 숙소에 비치했다고 알려졌습니다.양 정상의 만찬에는 넷플릭스 프로그램 흑백요리사2에 '바베큐연구소장'으로 참가한 유용욱 셰프의 갈비 바비큐 요리와 브라질 국민 술 '카샤사'를 활용한 칵테일이 제공될 예정입니다.이후 청와대는 이 대통령과 룰라 대통령이 영부인들과 함께 이날 저녁 상춘재에서 '치맥 회동'을 할 예정이라고 밝혔습니다.한국식 치킨과 브라질 닭요리가 생맥주와 함께 제공되며, 룰라 대통령이 사랑하는 브라질의 '국민 시인' 카를루스 드루몽 드 안드라지의 시 낭독 공연도 열릴 계획입니다.(사진=연합뉴스)