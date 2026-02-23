2030년 장애친화병원 8곳 설치…장애인 진료 건강보험 보상

▲ 제1차 장애인 건강보건관리 종합계획

장애인이 제때 진료받지 못하는 상황을 개선하기 위해 정부가 오는 2030년까지 최소 8개 시도에 장애친화병원을 설치하고 장애인 진료에 건강보험 보상을 실시하기로 했습니다.정부는 오늘(23일) 제27차 장애인정책조정위원회를 열고 이런 내용이 담긴 제1차 장애인 건강보건관리 종합계획을 심의·의결했습니다.이번 계획에 따라 정부는 시도마다 1곳 이상의 장애친화 의료기관을 확충하고, 산부인과와 검진 등 세부 기능이 3개 이상 집적된 장애친화병원을 2030년까지 총 8곳 지정할 방침입니다.또 장애인이 퇴원 후 살던 곳 인근에서 재활 치료를 받을 수 있도록 2028년까지 권역재활병원은 9곳, 공공어린이재활병원은 13곳으로 각각 늘리고 장애인 의료·요양 통합돌봄 사업도 전국으로 확대합니다.아울러 장애인 검진기관을 2027년까지 112곳으로 대폭 확대하는 한편, 장애인 등록 신청 시 관련 정보를 보건의료센터에 동시에 제공하는 시스템을 구축해 서비스 사각지대를 줄여나갈 예정입니다.정부는 이번 종합계획의 이행 실적을 매년 보고하고 내년 하반기 중간평가를 거쳐 관련 정책을 지속적으로 보완해 나갈 방침입니다.(사진=보건복지부 제공, 연합뉴스)