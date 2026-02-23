한-브라질, '전략적 동반자관계' 격상…4개년 행동계획 채택

▲ 이재명 대통령이 23일 청와대에서 국빈 방한한 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령을 포옹하며 맞이하고 있다

이재명 대통령과 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령은 오늘(23일) 청와대에서 정상회담을 갖고 양국 간의 경제협력을 강화하기로 했습니다.특히 한국과 남미공동시장(메르코수르·MERCOSUR)의 무역협정이 필요하다는 인식을 공유하고, 한 반도 평화 정책의 필요성에도 공감대를 형성했습니다.이 대통령과 룰라 대통령은 이날 회담 직후 공동언론발표에서 이 같은 내용이 담긴 양 정상 간 논의 결과를 공개했습니다.우선 양 정상은 그간의 꾸준한 협력을 토대로 양국 관계를 '전략적 동반자관계'로 격상하기로 하고, 이에 따라 '한-브라질 4개년 행동계획'을 채택했습니다.4개년 행동계획을 정치·경제·실질 협력·민간 교류 등 포괄적 분야에서 양국 관계를 이끌 로드맵으로 삼겠다고 양 정상은 설명했습니다.양 정상은 이어 서로의 신뢰를 토대로 한국과 메르코수르 간 무역협정 체결을 위한 돌파구를 마련하자는 데에도 뜻을 모았습니다.메르코수르는 브라질·아르헨티나·파라과이·우루과이 등이 속한 남미 최대의 경제 공동체를 의미합니다.한국은 그간 이들과 무역협정을 체결하기 위해 여러 차례 협상을 진행했으나 상품시장 개방 등 핵심 쟁점에서 진전을 이루지 못했습니다.이날 정상회담에서 이 대통령이 양측의 협상을 조속히 재개할 필요가 있다는 점을 설명했고, 이에 룰라 대통령도 무역협정 체결이 긴요한 과제라는 데 깊이 공감했다고 양 정상은 밝혔습니다.(사진=청와대 제공, 연합뉴스)