'지역' 벤처 펀드라더니…수도권 투자 46% '절반 육박'

비수도권의 지역 기업들을 위해 조성된 벤처 펀드 자금의 절반 가까이가 수도권 기업에 투자되고 있는 것으로 나타났습니다. 지역 기업들을 위한 투자 비율을 높여야 한다는 지적입니다.



미래 산업을 위해 벤처 기업에는 해마다 많은 자금이 투자됩니다.



그 가운데 지역혁신펀드에서 이름을 바꾼 지역성장펀드가 있습니다.



하지만 지난 2022~2025년까지 4년 동안 지역성장펀드 투자금 가운데 비수도권 기업에 투자된 자금은 1천766억 원.



53.8%에 그쳤고, 수도권 기업에 46.2%가 투자됐습니다.



산업은행이 경남도, BNK 금융지주 등과 조성한 경남 KDB 벤처펀드도 마찬가지입니다.



투자 대상 가운데에는 경남의 지역 기업이나 유입 기업과 같은 지역 내 기업으로 한정된 항목이 있습니다.



하지만 우주항공과 첨단 방위, 차세대 원전, 시스템반도체 등이 포함된 경남 지역 전략산업과 미래 신산업 투자 대상에는 기업의 지역 제한이 없습니다.



지역 기업들을 위해 정부 자금도 23% 정도 투입되지만, 결국 수도권으로 절반 가까이 투자되는 것입니다.



[강석호/코리아스타트업포럼 동남권성장센터장 : 아무래도 투자 성과가 기대되는 다른 지역, 서울 쪽에 투자를 많이 하긴 하거든요, 적극적인 투자를 할 수 있는 그런 가이드라인을 맞춰주면 좋겠다는 생각이 듭니다.]



국회에서도 지역 벤처펀드의 지역 투자 비율을 높여야 한다는 목소리가 높습니다.



벤처펀드의 투자 비율 조정 등이 개선책으로 제시됩니다.



[허성무/더불어민주당 국회의원 : 경남과 관련된 혁신펀드가 조성되면 경남에 60%, 65%, 70%는 반드시 투자해야 된다, 단계별로 이런 제한을 두게 되면 지역에서 많은 투자를 하게 되는 거죠.]



한편 이재명 대통령은 지역 벤처펀드의 모펀드에 정부가 60% 이상을 투자하겠다고 밝혀 지역 투자 확대 가능성을 높이고 있습니다.



KNN 길재섭