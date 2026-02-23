미국 관세 불확실성에 달러 약세…환율, 6.6원 내려 1,440.0원

원/달러 환율은 오늘(23일) 미국 관세 불확실성 고조에 따른 달러 약세에 하락했습니다.



이날 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율의 주간 거래 종가(오후 3시 30분 기준)는 전 거래일보다 6.6원 내린 1,440.0원으로 집계됐습니다.



환율은 전날보다 3.6원 내린 1,443.0원으로 출발한 뒤 낙폭이 확대됐습니다.



오전 10시 39분쯤 1,449.9원으로 뛰었으나 거래 실수 건으로 취소됐습니다.



지난 주말 미국 연방대법원이 도널드 트럼프 미국 대통령의 상호관세 부과가 위법하다고 판단했고, 트럼프 대통령이 글로벌 15% 관세 등 추가 조치를 발표하며 불확실성이 커졌습니다.



이에 달러는 약세를 보였습니다.



주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스는 전날보다 0.339 내린 97.411 수준입니다.



지난 20일 98선 위에 있다가 큰 폭으로 하락했습니다.



이와 별도로 미국 상무부는 지난 20일(현지시간) 작년 4분기 미국 국내총생산(GDP) 성장률이 전기 대비 연율 1.4%로 집계됐다고 발표했습니다.



시장 전망치(2.5%)를 크게 밑돌아 경기 둔화 우려를 키웠습니다.



같은 날 발표된 미국의 작년 12월 개인소비지출(PCE) 가격지수가 전년 동월 대비 2.9% 상승한 것으로 나타났습니다.



역시 시장 전망치(2.8%)를 웃돌아 인플레이션 경계감을 높였습니다.



이날 유가증권시장에서 외국인 투자자는 1조 939억 원 매도 우위를 나타냈습니다.



같은 시각 원/엔 재정환율은 100엔당 933.70원으로, 전 거래일 오후 3시 30분 기준가인 932.00보다 1.70원 상승했습니다.



엔/달러 환율은 전날보다 0.703엔 내린 154.361엔입니다.



(사진=연합뉴스)