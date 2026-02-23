[여담야담] 혼돈의 관세 폭풍…대미투자법 처리 놓고 동상이몽

[편상욱의 뉴스브리핑]
■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:00)
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 박수현 더불어민주당 수석대변인, 김근식 전 국민의힘 비전전략실장
--------------------------------------------
● 미 "글로벌 관세 15%"
박수현/ 더불어민주당 수석대변인
"원칙 지키며 미국에 신뢰 주는 게 중요"
김근식/ 전 국민의힘 비전전략실장
"트럼프 관세 정책 어디로 튈지 몰라…장기 대책 필요"
● "대미투자 계속 진행"~대미투자법 처리는
박수현/ 더불어민주당 수석대변인
"대미투자특별법은 국익의 문제…국내 정치와 구별해야"
김근식/ 전 국민의힘 비전전략실장
"미 대법원 판결로 한국이 유리해진 상황…여야, 국익 더 챙기기 위한 논의 필요"
