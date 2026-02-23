북한에 무인기 날려 보낸 대학원생…내일 구속 심사

▲ 지난달 21일 경찰 관계자들이 '북 무인기 침투' 피의자 장 모 씨와 오 모 씨가 다니던 서울의 한 대학교 공대 건물에서 압수품을 옮기고 있다.

북한에 무인기를 보내 남북 간 긴장을 조성한 혐의를 받는 30대 대학원생 오 모 씨의 구속 심사가 내일(24일) 열립니다.서울중앙지법은 내일 오전 10시 반 오 씨에 대한 구속 전 피의자 심문 (영장실질심사)을 엽니다.오 씨는 일반이적죄, 항공안전법 위반, 군사기지법 위반 혐의를 받습니다.군경 합동조사 태스크포스(TF)는 그가 무인기 사업으로 경제적 이익을 얻으려 기체를 북한으로 4회 날렸다고 판단했습니다.오 씨가 날린 무인기는 인천 강화도에서 출발해 북한 개성시와 평산군을 경유해 경기 파주시로 되돌아오도록 설정된 것으로 조사됐습니다.오 씨가 이 궤도로 무인기를 날리자 북한이 규탄 성명을 발표하는 등 남북 간 긴장 수위가 높아지고 국민도 위험에 직면하게 됐다는 게 TF의 판단입니다.TF는 오 씨가 군사사항을 노출시켜 북한의 대비 태세 변화를 야기하는 등 우리 군의 군사상 이익도 해했다고 봤습니다.TF는 오 씨를 비롯한 7명을 이번 사건의 피의자로 수사 중입니다.이 가운데 TF가 신병 확보에 나선 건 오 씨가 처음입니다.(사진=연합뉴스)