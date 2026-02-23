'아니근데진짜' 김지훈 "김혜수 남편인데 조여정과 불륜…둘 다 갖고파" 고백에 현장 발칵

배우 김지훈이 '아니 근데 진짜!'에 요가원 신입 수강생 콘셉트로 출격해 멤버들과의 예측 불가한 케미로 역대급 웃음을 선사할 예정이다.



최근 진행된 SBS '아니 근데 진짜!' 녹화에서는 김지훈이 파격적인 근황을 공개했다. 그는 현재 드라마 촬영 중이라고 말하며, 극 중에서 김혜수와 부부지만 조여정과 불륜을 저지르고 있다고 밝혀 현장을 발칵 뒤집었다. 이에 탁재훈은 분노하며 "천하의 나쁜 놈"이라 비난하는 것도 잠시, "실제라면 김혜수와 조여정 중에 누가 더 좋냐"는 짓궂은 질문을 했다. 이에 김지훈은 "둘 다 갖고 싶다"고 말해 현장 분위기를 뜨겁게 만들었다.



이어 '원조 탁라인' 김지훈이 탁재훈과의 친분을 과시했다. 그는 탁재훈이 하는 모든 프로그램에 출연한다며 남다른 우애를 자랑했다. 심지어 과거 컨츄리꼬꼬 무대까지 동원된 사실이 밝혀져 모두를 놀라게 했다.



김지훈은 탁재훈이 한결같이 못 해주는 이상한 매력 때문에 그를 벗어날 수 없다고 말했다. 급기야 "내가 입만 열면 탁재훈 은퇴시킬 수 있다"는 폭탄 발언을 해 천하의 탁재훈을 당황케 만들었다. 탁재훈 역시 "혼자만 죽지 않겠다"며 폭로를 이어갔다. 20년 지기들의 우정에 금이 가는 순간은 방송에서 확인할 수 있다.



한편, 김지훈은 'SM 1호 배우'로 활동하던 시절도 회상했다. 당시 그는 SM 소속 가수들의 뮤직비디오에 빠지지 않고 출연했다고 말했다. 하지만 정작 얼굴이 제대로 나오지 않은 채 나무 뒤에 서 있거나 손만 등장하는 등 '웃픈 비하인드'를 공개해 모두를 폭소케 했다는 후문이다.



김지훈이 출연하는 '아니 근데 진짜!' 4회는 바로 오늘, 23일 밤 10시 10분에 방송된다.



